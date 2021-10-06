«Норникель» получил рейтинг «А1» во втором ежегодном антикоррупционном рейтинге РСПП

В этом году «Норникель» получил наивысший класс рейтинга, и это свидетельствует о том, что руководство компании с особым вниманием относится к вопросам антикоррупционной политики, и о высоком уровне организации работы по предупреждению коррупции.

Во всех областях своей деятельности, в России и за рубежом, компания следует политике нулевой толерантности в отношении коррупционных проявлений. В 2014 году «Норникель» одной из первых среди крупных российских компаний присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей. В ноябре 2016 года компания присоединилась к Глобальному договору ООН, главная миссия которого - признание и практическое применение коммерческими организациями во всем мире десяти основных принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией.

В этом году в рейтинге приняли участие 59 крупнейших российских компаний. Оценка проводилась в соответствии с международным стандартом «Системы менеджмента противодействия коррупции» и положениями Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Всего в антикоррупционном рейтинге РСПП существует семь классов.

Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров прокомментировал это событие: «Мы гордимся столь высокой оценкой и благодарны РСПП за такую позицию по антикоррупционной политике «Норникеля», учитывая, что методология была крайне строгой и включала все международные требования. Хочу отметить полную вовлёченность многотысячного коллектива сотрудников «Норникеля» в антикоррупционную повестку и поблагодарить их за соблюдение высоких стандартов корпоративного поведения и деловой этики».

Антикоррупционные практики «Норникеля» базируются на целом ряде документов, в том числе корпоративном кодексе деловой этики, содержащем правила и нормы, которыми должны руководствоваться все сотрудники компании. «Норникелем» утверждена политика в области антикоррупционной деятельности, направленная на соблюдение положений антикоррупционного законодательства, а также на выявление, предупреждение и устранение причин, порождающих коррупцию.