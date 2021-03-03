Новая льгота для кочевников тундры

Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов обсудил проект закона края «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края». Документ был инициирован председателем Законодательного собрания Дмитрием Свиридовым и депутатами Валерием Вэнго и Алексеем Дьяченко.

Новой льготой смогут воспользоваться оленеводы и члены их семей, проживающие на Таймыре, если им выделены путёвки в санаторий в пределах Красноярского края и Республики Хакасия.

История вопроса: в ходе гармонизации краевого законодательства в сфере государственной поддержки коренных малочисленных народов в 2018 году внесены изменения в Закон края «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»: оленеводы Таймыра и члены их семей получили право на предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путёвок. Соответственно в краевом бюджете в 2019 и 2020 годах на эти цели выделялось по 800 тысяч рублей. Но выделенные ассигнования не были освоены. Оленеводы - малообеспеченная категория населения, они не в состоянии оплатить проезд к месту лечения и обратно. Для справки: в 2020 году двухнедельная путёвки стоила 47 тысяч рублей, проезд к месту лечения из Хатанги и обратно обходился в 68,2 тыс. рублей.

Принятие законопроекта потребует увеличения расходов бюджета почти на миллион рублей ежегодно.

Валерий Вэнго, заместитель председателя комитета, пояснил: «Мы разработали законопроект, в поддержку которого уже высказались и губернатор, и правительство края. После его принятия ежегодно около 40 оленеводов пенсионного возраста с лёгочными заболеваниями и проблемами опорно-двигательной системы смогут проходить санаторно-курортное лечение. В здравницы на юге Красноярского края и в Хакасии смогут поехать жители Таймыра, Эвенкии и Туруханского района. Думаю, что это будет очень востребованная мера социальной защиты населения ввиду того, что в северных районах края нет своих курортов, где можно было бы поправить здоровье. Выехать на отдых в санаторий за свой счёт люди преклонного возраста не могут, их пенсии этого не позволяют. Надеюсь, что мы сможем принять закон до начала летнего сезона, чтобы уже в нынешнем году кочевники тундры смогли воспользоваться льготой».

По информации с официального сайта Законодательного собрания Красноярского края www.sobranie.info