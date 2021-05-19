Новое пособие на школьников начнут выплачивать с июля

Поправки, направленные на поддержку семьи и беременных женщин, депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении. Таким образом, с 1 июля неполные семьи, где есть дети от 8 до 16 лет, будут получать ежемесячное пособие в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В Норильске он составляет 18 139 рублей, то есть семьи будут получать 9069 рублей. Деньги получат семьи с доходом ниже прожиточного минимума по региону.

Также с 1 июля женщины, вставшие на учёт в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель, будут получать пособие в размере половины прожиточного минимума. Однако положена данная выплата будет тем, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. В Норильске он составляет 17 941 рубль, следовательно, женщины будут получать 8970 рублей.

Кроме того, с 1 сентября больничный по уходу за детьми до семи лет будет оплачиваться в 100% объёме от заработка. На сегодняшний день такое возможно, только если рабочий стаж сотрудника не менее восьми лет.