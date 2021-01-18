В школе искусств в Оганере прошла выставка «Новогоднее конфетти»

Экскурсоводом для нас стали девятилетний Егор Зорин и его преподаватель на отделении изобразительного искусства Ольга Щербакова. Общительный Егор, который ещё и вокалом занимается, поделился, что это отделение успешно окончили и его старшие сёстры. Мальчик, кроме рисунков, вместе с педагогом и ребятами делал колокольчики из папье–маше, чтобы украсить любимую школу. Он постарался порадовать на Новый год подарками, сделанными своими руками, друзей и родных. А Ольга Геннадьевна, которая вырастила в Оганере несколько поколений юных художников, поделилась, что на занятиях ребята с удовольствием осваивали различные приёмы рисования, а потом создавали зимние пейзажи восковыми мелками, делали коллажи. На каждом этаже школы искусств новогодние ёлки украсили игрушками, созданными воспитанниками отделения изобразительного искусства.