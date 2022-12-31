Александр Пестряков поздравил горожан с Новым годом

Друзья, приближается самая волшебная пора — дни, которых все мы ждём с волнением, трепетом и потаёнными надеждами. Эти эмоции и вера в чудеса, приправленные запахом мандаринов, окутывают нас праздничной суетой и возвращают в детство, когда непоколебима уверенность в том, что любое, самое сокровенное желание обязательно сбудется, если успеть загадать его под бой курантов.

Дорогие норильчане и гости нашего города, я искренне желаю вам, чтобы предстоящие новогодние каникулы были наполнены теплом и заботой родных и близких, вне зависимости от того, рядом они или за тысячи километров. Пусть в эту чудесную пору обязательно сбудется то, о чём вы мечтаете, а предстоящие 365 дней принесут в вашу жизнь только добро и радость.

Здоровья, мира, благополучия и счастья в наступающем 2023 году!

Александр Пестряков,

председатель Норильского городского Совета депутатов