Новогодние забавы

Все истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая мысли и переживания главных героев, — авторский вымысел.

Орден Феникса

– Мак, может, Поттера глянем? — поинтересовалась девушка, рухнув на старенькое кресло.

– Нет, Кэт. Я вчера только все серии нон–стоп посмотрел, — ответил парень.

– Максим! Катя! Чай будете? — послышался с кухни голос матери.

Подростки, не сговариваясь, хором ответили отрицательно.

Максим и Катя были типичными зумерами — слегка экзальтированными и предпочитающими социальные сети живому общению, но даже им за неделю новогодних каникул надоело безделье. Хотелось размяться и сотворить что–нибудь такое, чтобы стало весело и даже немного кринжово. К счастью, для таких случаев у них был Флинт. На самом деле парня звали Юрой, но в компании как–то сама собой сложилась традиция называть всех по сетевым никнеймам.

«Алиса, набери Флинта», — произнёс Макс, не выныривая из виртуального пространства. Стоявшая рядом умная колонка услужливо выполнила просьбу.

– Салам, Биг Мак! — разнёсся по комнате через громкую связь голос приятеля, перекрывая шум улицы и хруст снега под ногами.

– Что творишь? — полюбопытствовал Максим.

– Да возле ёлки с горки катаюсь, — крикнул в трубку Юра. — Тут круто! Мороз адский, так что никого больше нет.

– Ты бы ещё снеговика слепил, — презрительно фыркнула Катя.

– Не, мороз же, снег не лепится, — не почуяв подвоха, ответил собеседник.

– Может, мутанём чего всей толпой? — предложил Максим.

– Можно, — тут же переключился на деловой режим голос в Алисе. — Вы же там по этому... который волшебник... по Поттеру загоняетесь? Есть идея! Собирай всех, и с каждого по штуке кэша. Встречаемся вечером возле ёлки.

– Принял, — ответил Максим и вопросительно посмотрел на подругу. Та пожала плечами и пошла собираться домой, чтобы выпросить у матери тысячу рублей на карманные расходы.

– Ты хотя бы термоштаны надень. На улице под сорок. Отморозишь «хотелку», не с чем потом будет за девочками бегать, — прокомментировал одежду Макса проходивший мимо отец, неодобрительно косясь на обтягивающие джинсы сына.

– Пап, может, мне ещё шубу с валенками надеть? — вздохнул парень и посмотрел на отца усталым мудрым взглядом, который бывает только у подростков. — Вот что ты понимаешь в модном луке?

– Модный — это который из карбона и углепластика с блочной системой натяжения? Или ты о спортивном с рекурсивной системой? Правда, в арбалетах я разбираюсь лучше. А что пострелять хочешь? — с надеждой в голосе поинтересовался отец.

– Так, проехали, — буркнул Максим и выскочил за дверь.

У главной городской ёлки собралась вся честная компания — человек восемь. Тот, кого называли Флинтом, уже проводил презентацию будущего движа.

– Как вы думаете, что это? — поинтересовался Юра, извлекая из стоящего рядом рюкзака 10–зарядный фейерверк–палку.

– Ну, фейерверк, — ответил кто–то из собравшихся.

– А если так? — парень хищно улыбнулся и, подпалив фитиль, направил салют на собравшихся с криком «Абракадабра. Тьфу! Авада Кедавра!».

Подростки бросились врассыпную, а виновник паники, выкрикивая заклинания из известной книги, расстрелял весь заряд в спины убегающим товарищам.

Когда канонада стихла, Юра с сияющей улыбкой и дымящимся фейерверком поинтересовался:

– Мысль понятна?

В итоге решили разделиться на две команды — «Пожирателей Смерти» и «Орден Феникса». В ближайшем магазине фейерверков были закуплены запасы «волшебных палочек», а полем битвы светлых и тёмных магов был выбран ледяной лабиринт в парке возле озера Долгого. Невысокие стены были надёжным укрытием и при этом не загораживали сектор обстрела.

– Готовы? — поинтересовался инициатор побоища.

– А это не опасно? — с сомнением в голосе спросила Катя. — Вдруг глаз кому–нибудь выбьем?

– Не бойся, мамуля, мы аккуратно, — съязвил Юра и подпалил фитиль.

– Остолбеней! Авада Кедавра! Круциатус! — неслось со всех сторон вместе с разноцветными огненными шарами.

– Дурачьё! Уши оборву! Совсем осатанели! — доносились голоса немногочисленных прохожих, случайно оказавшихся под перекрёстным огнём. Однако лезть в гущу магической баталии, чтобы прекратить безобразие, взрослые не спешили, понимая опасность подобного развлечения.

– Мак! Есть ещё палка? Я пустая, — крикнула Катя лежащему за ледяным укрытием Максиму.

– Сорян, Кэт. Сам пустой, — ответил парень.

– Что? Магия иссякла? — выкрикнул с противоположной стороны Юра. — Ну тогда играем в «Дум»!

Произнеся это, он извлёк из рюкзака целую связку фейерверков–трубок, причём весьма приличного калибра. К самодельной установке скотчем была примотана лямка от школьной сумки. Перекинув её через плечо и удобно пристроив орудие на бедре, Юра провозгласил:

– Заклинания — отстой! Пулемёт Гатлинга рулит!

Скрученные в один фитиль активаторы зарядов сработали почти одновременно. И на жертв пироманьяка обрушился огненный ад.

Файерболы, рассчитанные на вылет высотой с десятиэтажный дом и имеющие немалые скорость и время горения, со свистом и грохотом полетели по площади, отскакивая от ледяных стен. Макс забился в один из углов лабиринта, свернулся калачиком и обхватил голову руками. Но один из шаров срикошетил от противоположной стенки и, описав короткую дугу, залетел парню прямо в глубокий капюшон недавно купленного пуховика.

Орудие продолжало выплёвывать огненные шары, когда Макс вскочил и с дикими воплями и дымящимся капюшоном, перепрыгивая через стены лабиринта, понёсся, не разбирая дороги. К счастью, синтепон и внутренняя подкладка одежды пострадавшего только плавились, но не горели. Почти сразу же к несчастному подскочил неизвестный мужчина, явно ждавший перерыва в баталии, чтобы надрать уши распоясавшемуся молодняку. Он сбил Максима с ног и хорошенько мокнул его с головой в ближайший сугроб.

«Дела...» — только и успел подумать виновник происшествия, когда одна из трубок вместо того чтобы выплюнуть заряд, вспыхнула прямо на бедре стрелка. Почти мгновенно загорелись и остальные. Теперь уже с воплями бегал уже Юра, пытаясь сорвать с тела самодельную батарею.

– Грёбаные самоубийцы! — выкрикнул только что спасший Максима мужчина и бросился на помощь второй жертве экстремального развлечения, уворачиваясь от хаотично летящих снарядов.

– По–хорошему, сдать бы вас милиции, — сказал недавний спаситель, нависая над притихшими подростками и играя желваками на небритом лице. — Но, похоже, вам и так родители объяснят, что спички детям не игрушка. Скорая точно никому не нужна?

Изучавший огромную дыру в пуховике и флисовой кофте Юра отрицательно покачал головой. Грустный Максим, которому файербол прожог дыру в капюшоне и проплавил «Монблан» вдоль позвоночника, разрезав одежду практически надвое, тоже не горел желанием ехать к врачам, хотя шея и спина адски ныли.

Появление Максима дома в таком виде вызвало у его матери настоящую истерику. Она носилась ураганом по квартире, то жалея сына, то обсыпая отборной бранью. Хваталась то за телефон, чтобы вызвать скорую, то за аптечку. Прекратил панику на корабле отец. Бегло осмотрев повреждения и констатировав, что «до свадьбы заживёт», он намазал спину сына сметаной. При этом довольно проговорил:

– Ну наконец–то, ты хоть какую–то фигню сотворил, а то так и состаришься, уткнувшись в свой компьютер, ни разу не кинув патрон в костёр и не сделав взрывчатку из карбида. Вот я в твои годы...

Закончить глава семейства не успел. Получив подзатыльник от супруги, он тут же сменил пластинку:

– Плохо, очень плохо, сынок! Нельзя так!

Морозко vs отморозки

Пётр обожал новогодние праздники. Вот уже без малого десять лет, как он неотступно соблюдал традицию — каждый Новый год облачался в костюм сказочного волшебника и вместе с супругой отправлялся в вояж по друзьям, знакомым и просто случайным заказчикам.

Появилась эта забава совершенно случайно. Хорошо скроенный и весьма дорогой костюм попал к Петру в руки по воле случая, его оставил в кладовке прежний жилец квартиры — бывший актёр норильского театра подрабатывал на новогоднем чёсе, а уезжая жить на юга, то ли случайно, то ли сознательно оставил праздничную атрибутику в старой квартире. Накануне Нового года Пётр обмолвился об этом приятелю на работе, и тот сразу же попросил счастливого обладателя сказочного наряда поздравить его сынишку. Новость о том, что в коллективе завёлся свой Дед Мороз, разнеслась по офису, как эхо новогоднего салюта. К 31 декабря у Петра был целый список желающих пригласить его на новогодний ужин.

Со временем присоединилась к Новогодним похождениям мужа и супруга. Она зорко следила за тем, чтобы сказочный дед дошёл до всех желающих раньше, чем дойдёт до кондиции. Водился за Петром такой грех.

С каждым годом список постоянных клиентов рос. А актёры–любители заслужили репутацию надёжных сказочных персонажей. Но, как говорится, и Дед Мороз порой ошибается с подарком.

– Я же только на минуту отвлеклась! И когда ты успел? — сокрушалась Снегурочка. — У нас ещё один адрес. Позорище!

– Люсь. Да я трезвый. Чё ты? — виновато промямлил «дед».

Девушка зыркнула на спутника таким испепеляющим взглядом, что будь Дед Мороз настоящим, то мгновенно растаял бы.

– Хорошо, что ехать никуда не надо, последние клиенты в соседнем подъезде живут. Сейчас постоишь минут десять на улице, свежим воздухом подышишь, чтобы слегка протрезветь, и пойдём, — озвучила решение проблемы Снегурочка, открывая дверь тамбура.

– Опа! Конкуренты... — на выходе из подъезда наших героев встретили другие коллеги по цеху: Сантой, Эльфом и Оленем. Голос принадлежал полному мужичку в красном камзоле святого Николая.

– С Новым годом! — автоматически выпалила Снегурочка, смущённая тем, что посторонние стали свидетелями их супружеской размолвки.

– Да и вам не хворать, — отозвался американский аналог русского Морозки, преграждая паре путь. — А вы в курсе, что это наш район? Вы тут без разрешения работаете.

– Да ещё наверняка и за копейки, ценник нам роняете и клиентов уводите, — поддакнул краснощёкому предводителю тощий паренёк с накладными ушами эльфа.

Девушка только открыла рот, чтобы отшутиться и избежать конфликта, но не успела.

– Слышь, олень! Да этот район моим был, когда ты ещё на стуле стишки рассказывал, — выпалил Пётр, оттеснив супругу.

– Так–то я эльф, — парировал парнишка.

– Неет, вы тут все олени! — яростно возопил «дед» и что есть силы толкнул оппонента в грудь.

Эльф кубарем покатился с крыльца и рухнул в сугроб.

Тем временем в одной из квартир в соседнем подъезде подарки уже были подарены, а новогодние салаты продегустированы...

– Оль, ну вы скоро? — жалобно протянул супруг женщине из прихожей, заглядывая в комнату. Он уже одетый и с батареей праздничного салюта под мышкой нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

– Сейчас, — раздражённо ответила девушка, напяливая на мальчугана лет четырёх тёплые штаны. – Помог бы лучше.

Супруг прикусил язык и исчез из поля зрения. 20 минут спустя всё семейство спускалось по лестнице.

– Дед Мороз! Дед Мороз! — скандировала группа подростков, столпившихся на крыльце. А между тем, ревя, как раненый зверь, и вращая над головой увесистый посох, словно крестьянин оглоблю, по двору за троицей импортных персонажей носился Морозко с воплями «Зашибу!» Вслед за ним причитая и охая бегала растрёпанная Снегурочка.

– Так их! Даёшь эпичный баттл! — кричали зрители, сопровождая каждый точный удар посоха одобрительными возгласами.

– Мама! Это же Дедушка Мороз, который мне подарки приносил! А почему он с Сантой сражается? — недоумённо спросил мальчик.

– Потому, что нечего тут американщину разводить! — ответил за Ольгу радостный супруг и, растолкав загораживающих обзор зевак, протиснулся в первые ряды с криком «Морозко, вали пендосов!».