Новогодняя «Подарошная» пройдёт сразу на двух городских площадках

Этот проект благотворительного фонда «69 параллель» реализуется в городе шестой год. За это время прошло более 30 «Подарошных», приуроченных к крупным календарным праздникам и знаковым проектам фонда. Очень полюбилась норильчанам новогодняя «Подарошная». По сути, она задаёт настроение последней неделе перед Новым годом и позволяет горожанам приобрести своим любимым и дорогим людям авторские подарки от норильских мастеров и мастериц.

В этом непростом 2020 году долгожданная новогодняя благотворительная ярмарка «Подарошная» развернётся сразу на двух площадках: в торговом центре «Таймыр» и «Синема-Арт-Холле». Уже завтра, 24 декабря, горожане смогут увидеть и приобрести душевные подарки более чем от 40 норильских творцов. А посмотреть всегда есть на что. На каждой «Подарошной» представлен весь спектр творений декоративно-прикладного и изобразительного искусства, и всегда есть возможность порадовать себя и своих близких эксклюзивной работой.

Все вырученные в ходе «Подарошной» средства пойдут на оплату курса реабилитации семилетнему норильчонку Андрюше Костареву, давнему другу и подопечному благотворительного фонда «69 параллель». У мальчика перинатальное поражение ЦНС, синдром вегетативно-висцеральных дисфункций, миотонический синдром, кардиопатия. Впереди у него очередной и очень нужный ему курс реабилитации, которую он будет проходить в челябинском реабилитационном центре «Сакура». Стоимость курса — 228 750 рублей, и маме Андрюши, которая одна воспитывает их с братом, собрать такую сумму не под силу.⁣⠀

⁣⁣⠀

С 24 по 30 декабря норильчан ждут с 13 до 20 часов в «Синема-Арт-Холле» и торговом центре «Таймыр» (павильон 34). ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Помочь мальчику и узнать его историю можно на сайте благотворительного фонда «69 параллель» — http://bf69.ru

Телефон для справок 8-905-092-69-69⠀⁣⁣⠀

Так же страничка фонда имеется в Instagram — https://instagram.com/bf69parallel

Акции по сбору средств проходят и в благотворительных фримаркетах «Сундук» в Норильске и Кайеркане. В Норильске «Сундук» находится на Дзержинского, 3а (вход с торца). В Кайеркане — на Строительной, 2а. Телефон для справок 8-906-902-04-61. Также информацию о проекте можно найти на сайте — www.sunduk69.ru