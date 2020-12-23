МАУ ИЦ «Норильские новости»

Новогодняя «Подарошная» пройдёт сразу на двух городских площадках

Новогодняя «Подарошная» пройдёт сразу на двух городских площадках

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Новогодняя «Подарошная» пройдёт сразу на двух городских площадках

Вырученные в ходе благотворительной ярмарки средства пойдут на реабилитацию семилетнему Андрюше Костареву.

Новогодняя «Подарошная» пройдёт сразу на двух городских площадкахНовогодняя «Подарошная» пройдёт сразу на двух городских площадках

Этот проект благотворительного фонда «69 параллель» реализуется в городе шестой год. За это время прошло более 30 «Подарошных», приуроченных к крупным календарным праздникам и знаковым проектам фонда. Очень полюбилась норильчанам новогодняя «Подарошная». По сути, она задаёт настроение последней неделе перед Новым годом и позволяет горожанам приобрести своим любимым и дорогим людям авторские подарки от норильских мастеров и мастериц.

В этом непростом 2020 году долгожданная новогодняя благотворительная ярмарка «Подарошная» развернётся сразу на двух площадках: в торговом центре «Таймыр» и «Синема-Арт-Холле». Уже завтра, 24 декабря, горожане смогут увидеть и приобрести душевные подарки более чем от 40 норильских творцов. А посмотреть всегда есть на что. На каждой «Подарошной» представлен весь спектр творений декоративно-прикладного и изобразительного искусства, и всегда есть возможность порадовать себя и своих близких эксклюзивной работой.

Все вырученные в ходе «Подарошной» средства пойдут на оплату курса реабилитации семилетнему норильчонку Андрюше Костареву, давнему другу и подопечному благотворительного фонда «69 параллель». У мальчика перинатальное поражение ЦНС, синдром вегетативно-висцеральных дисфункций, миотонический синдром, кардиопатия. Впереди у него очередной и очень нужный ему курс реабилитации, которую он будет проходить в челябинском реабилитационном центре «Сакура». Стоимость курса — 228 750 рублей, и маме Андрюши, которая одна воспитывает их с братом, собрать такую сумму не под силу.⁣⠀

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С 24 по 30 декабря норильчан ждут с 13 до 20 часов в «Синема-Арт-Холле» и торговом центре «Таймыр» (павильон 34). ⁣⁣⠀

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Помочь мальчику и узнать его историю можно на сайте благотворительного фонда «69 параллель» — http://bf69.ru

Телефон для справок 8-905-092-69-69⠀⁣⁣⠀

Так же страничка фонда имеется в Instagram — https://instagram.com/bf69parallel

Акции по сбору средств проходят и в благотворительных фримаркетах «Сундук» в Норильске и Кайеркане. В Норильске «Сундук» находится на Дзержинского, 3а (вход с торца). В Кайеркане — на Строительной, 2а. Телефон для справок 8-906-902-04-61. Также информацию о проекте можно найти на сайте — www.sunduk69.ru

Текст Наталья Черкашина
23 декабря в 19:00 4320
ПодарошнаяЯрмарка
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