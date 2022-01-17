Новосибирские учёные разработали тест-систему для определения штамма «омикрон»

Над её созданием работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Новый тест будет дороже уже используемых на 20-30%, но для пациентов он будет выгоднее, поскольку не потребуется проводить два исследования — на «омикрон» и другие штаммы коронавируса.

Сегодня уже идёт регистрация новой тест-системы. Она будет проверять один образец сразу по двум каналам — по одному будет выявляться генетический материал коронавируса, по другому — соответствие штамму «омикрон». Исследование занимает 1 час 25 минут.