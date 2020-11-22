Новости фонда

Шире круг

Круг многодетных мам, которые смогут досрочно выходить на пенсию, расширился. Если раньше такое право предоставлялось только женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей, то сейчас оно предоставляется всем матерям, родившим трёх или четырёх детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие четырёх детей. Они вправе оформить пенсию в 2021 году, по достижении 56 лет. Матери троих детей, достигшие возраста 57 лет (1966 года и моложе), смогут выйти на пенсию с 2023 года.

Важно помнить, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен быть выполнен ряд требований: воспитание детей до достижения ими 8–летнего возраста; наличие не менее 15 лет страхового стажа; наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Забота о заботе

Изменился порядок получения выплат по уходу за нетрудоспособными и за детьми с ограниченными возможностями. К числу нетрудоспособных относятся инвалиды I группы, престарелые, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, люди, достигшие 80 лет, а также дети–инвалиды и инвалиды с детства I группы.

Выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, в том случае, если они не получают пенсию либо пособие по безработице. Осуществляются данные выплаты на основании заявления трудоспособного гражданина, поданного в электронной форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (если речь идёт не о ребёнке–инвалиде), на осуществление за ним ухода конкретным лицом, полученного в электронном виде или по телефону.

Данная выплата устанавливается без личного обращения граждан в территориальный орган ПФР. Все необходимые сведения специалисты органов ПФР получат самостоятельно. Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.

Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином — 1200 рублей за каждое лицо, за которым осуществляется уход. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком–инвалидом или инвалидом с детства I группы зависит от категории лица, осуществляющего уход. Если уход осуществляют родители (усыновители) либо опекуны (попечители), размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Если уход осуществляет другое лицо, то размер выплаты составляет 1200 рублей в месяц.

Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами устанавливается с учётом районного коэффициента.

Районы, где применяется коэффициент в размере 1,80:

город Норильск и подчинённые ему населённые пункты.

Районы, где применяется коэффициент в размере 1,60:

Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район (севернее реки Нижней Тунгуски), Туруханский район (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан).

Районы, где применяется коэффициент в размере 1,30:

Эвенкийский муниципальный район (южнее реки Нижней Тунгуски), Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо–Енисейский, Туруханский (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) районы, Енисейск, Лесосибирск и подчинённые его администрации населённые пункты.

В остальных районах Красноярского края применяется коэффициент — 1,20.

Счёт, пожалуйста

Узнать о состоянии индивидуального лицевого счёта можно с помощью личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России. Здесь можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтённых на лицевом счёте, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках программы государственного софинансирования пенсии. В выписке из лицевого счета всегда указывается наименование фонда, в котором находятся пенсионные накопления.

Для получения информации необходимо:

Войти в личный кабинет на сайте ПФР (для входа используется учетная запись портала «Госуслуги»). В разделе «Индивидуальный лицевой счет» нужно выбрать «Заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета».

Через клиентскую службу ПФР или МФЦ:

Следует обратиться в ПФР или МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и написать заявление о предоставлении сведений.

Через портал www.gosuslugi.ru:

В разделе «Электронные услуги» нужно выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации».

Через банк:

Важно уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счёта можно получить в печатном виде у специалиста или через банкоматы, а также в электронной форме.

Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру колл–центра отделения ПФР по Красноярскому краю — 8–800–600–04–18.

Получите, распишитесь

С 1 января 2021 года изменяется способ доставки пенсий. В соответствии с законодательством, пенсии и иные социальные выплаты с 1 января 2021 года должны перейти на карты национальной платёжной системы «МИР».

Требование о переходе на карту «МИР» касается только тех, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Оно не распространяется на пенсионеров, которым выплаты зачисляют на счёт по вкладу или доставляют почтой.

Выплата и доставка пенсии производится по месту жительства пенсионера. На территории Красноярского края доставка пенсии производится по желанию пенсионера организациями почтовой связи и кредитными организациями (банками), с которыми отделение ПФР заключило соответствующие договоры.

Способы доставки пенсий: через «Почту России» — можно получать пенсию на дому или самостоятельно в кассе почтового отделения по месту жительства; через коммерческий банк — можно получать пенсию в кассе или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат.

На территории Красноярского края заключены договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат с 25 кредитными организациями. Их полный список размещён на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Информация для жителей региона» в рубрике «Гражданам».

На ваш выбор

Для смены страховщика пенсионных накоплений заявление необходимо подать до 1 декабря. Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию может выступать, как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Если гражданин по каким–либо причинам решил перейти из ПФР в НПФ или наоборот, а также поменять один НПФ на другой, необходимо подать соответствующее заявление. При этом не позднее 31 декабря можно подать уведомление об отказе от смены страховщика, если гражданин передумал его менять. При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет приниматься на основании ранее поданного заявления.

Заявление о переходе к другому страховщику можно подать через территориальные органы ПФР или в электронной форме — через личный кабинет на портале госуслуг, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявление в ПФР подаётся лично самим гражданином либо его представителем.

Для перевода пенсионных накоплений из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой необходимо заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании. Реквизиты нового договора указываются в заявлении о смене страховщика.

Вне зависимости о того, какой способ подачи заявления был выбран, гражданам предоставляется информация о потере инвестдохода, которая происходит при досрочном переводе пенсионных накоплений — до истечения каждого пятилетнего периода нахождения средств в одном фонде. Сумма убытка рассчитывается в каждом конкретном случае и отображается в уведомлении, которое сам гражданин либо его представитель в обязательном порядке подписывает при подаче заявления, собственноручно или в цифровой форме.

Выяснить, кто является страховщиком ваших пенсионных накоплений, можно в личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР.

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