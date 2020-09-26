МАУ ИЦ «Норильские новости»

Новости от правительства Красноярского края можно читать и в Viber

Новости от правительства Красноярского края можно читать и в Viber

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Новости от правительства Красноярского края можно читать и в Viber

Помимо «ВКонтакте», «Одноклассники» и канала в Telegram теперь новости можно получать и в Viber.

Новости от правительства Красноярского края можно читать и в Viber

Новости в соцсетях ведут сотрудники пресс-службы. По данным официального сайта, в управлении пресс-службы губернатора и правительства края насчитывается 20 человек, из них четверо работают в соцсетях. У министерства и агентств региона также есть аккаунты в социальных сетях. А для прямого общения с народом некоторые министры заводят личные аккаунты, как, например, Александр Усс.

Подключиться к новостной рассылке в Viber можно по ссылке.

26 сентября в 14:53 800
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