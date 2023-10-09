Новостной агрегатор smi2.ru составил рейтинг законов, принятых Госдумой РФ в III квартале текущего года

На первом месте законопроект о поддержке семей погибших участников СВО. Закон был принят в первом чтении. Согласно документу членам семьи и родителям сотрудника органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, МЧС и ФТС России в случае его гибели на специальной военной операции выплачивается единовременное пособие для приобретения или строительства нового жилья.

Также предусматривается, что преимущественное право на получение жилищной выплаты распространяется на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД.

На втором месте закон, направленный на защиту от финансовых мошенников. Принятый закон обязал оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, в ряде случаев возвращать клиенту — физическому лицу украденные мошенниками деньги. Кроме того, банки теперь обязаны проверять операции по переводу денег на признаки мошенничества.

Также в ТОП законопроектов вошёл закон и о трудовом воспитании в школах. Так, школьники будут участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей. Закон направлен на формирование у обучающихся трудолюбия, чувства причастности и уважения к результатам труда.

Далее закон о запрете смены пола. Согласно документу, в стране введён запрет на проведение хирургических операций и медикаментозную терапию, направленные на смену пола, а также на изменение пола в документах. Запрет не распространится на оперативное лечение врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей. Справка о смене пола станет основанием и для расторжения ранее заключённого брака. Кроме того, лица, изменившие свой пол, не смогут усыновлять детей и брать их на воспитание.

И наконец, закон о защите животных. Законопроект призван повысить ответственность владельцев животных за их содержание и выгул. Он направлен на предотвращение пополнения популяции животных без владельцев. В том числе субъектами РФ могут быть установлены ограничения на самовыгул домашних животных и дополнительные требования к их содержанию.