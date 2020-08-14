Нововведения при увольнении

Первым моментом стал процесс сокращения. Теперь при сокращении или увольнении с ликвидируемого производства рабочим гарантируют сохранение средней заработной платы в течение нескольких месяцев, пока тот не найдёт новое рабочее место.

Далее при увольнении или сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие – это один средний заработок за месяц. Рассчитывается оно исходя из начисленной зарплаты за год и отработанного за этот период времени.

Также сотрудники имеют право на получение средней заработной платы в случае, если в течение месяца он не нашел новое рабочее место. Для её получения работник должен обратиться с заявлением в организацию, но не позднее чем через 15 дней после окончания второго месяца отпуска.

Не забыли и тех, кто работает на Крайнем Севере. В случае закрытия предприятия сотрудникам обязаны будут выплатить пособие в размере пяти средних зарплат.

За неиспользованный отпуск также будет положена компенсация. Согласно решению Конституционного суда они не сгорают. Поэтому работодатель обязан будет осуществить выплату. Компенсация рассчитывается следующим образом – среднедневной заработок умножают на количество дней неиспользованного отпуска.