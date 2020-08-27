Новшества в программе материнского капитала

Главная новость - данная программа продлена до 2026 года. Участвовать в ней могут семьи, где родился либо был усыновлён не только второй, но и первый ребёнок. В Красноярском крае уже 5 000 семей получили материнский капитал за первого ребенка. А всего за этот год уже выдано 14 тысяч сертификатов на материнский капитал.

С 15 апреля этого года семьи могут получать сертификат без личного участия. Пенсионный фонд на основе данных поступивших из Государственного реестра записей актов гражданского состояния самостоятельно оформляет сертификат. Сам сертификат теперь будет в электроном формате, который удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и абсолютно равносилен бумажному бланку.

Также увеличилась и сумма капитала. На первого ребенка он составит 466 617 рублей, а на второго - 616 617 рублей. Эта же сумма положена на третьего, четвертого и каждого последующего ребенка.