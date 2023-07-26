Новые грани туризма
Новые грани туризма
В долине горной реки Ергалах, на берегу озера Таборное состоялся первый фестиваль летнего туризма «Норильск зовёт!». Организовали мероприятие Центр развития туризма администрации Норильска, Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» при поддержке городской Федерации спортивного туризма.
Участников нового туристского слёта приветствовал Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию. – Когда разрабатывали концепцию нового фестиваля, в первую очередь хотели показать норильчанам и гостям города новую локацию — берег озера Таборное. Мне, например, нравится здесь даже больше, чем на плато Путорана. Невозможно не влюбиться в эти долины, горы, холмы и озёра. И ещё одно новшество: мы сделали упор на сервис и комфорт — создали специальные зоны для приготовления пищи, оборудовали уборные, обеспечили дежурство спасателей и медиков. Также мы запланировали обширную программу — различные конкурсы и мастер–классы, спортивные состязания и интересные развлечения. Такое уникальное разноплановое мероприятие проводим впервые! Довольные лица участников — это залог того, что фестиваль станет традиционным. Глава города Дмитрий Карасев поддержал нашу идею. В этом году наш фестиваль можно считать пилотным проектом. В следующем году событие будет более зрелищным и масштабным, — уверен Владимир Андреевич.
Необычную красоту этого места, уникальность настоящей таймырской природы отметил почётный гражданин города Норильска, инициатор проведения туристического слёта с полувековой историей на берегу реки Хараелах Леонид Соломаха. Он подчеркнул, что готов помогать молодым и энергичным людям развивать туристический потенциал Норильска и делиться богатым опытом. Также Леонид Антонович выразил надежду, что фестиваль «Норильск зовёт!» станет традиционным и будет собирать приверженцев активного отдыха на природе.
– Идея проведения нового туристского фестиваля возникла меньше года назад, — пояснил заместитель начальника управления — начальник отдела развития туризма управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации Норильска Константин Яковлев (на фото в центре). — Норильская федерация «Кроссфит» выиграла конкурс «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Средства гранта победители направили на приобретение сапбордов и экипировки, затем начали безвозмездно обучать норильчан. Для проведения мастер–класса федерация пригласила чемпионку мира в этой дисциплине Елену Прохорову. При поддержке администрации Норильска запланированное мероприятие превратилось в полноценный фестиваль летнего туризма с множеством активностей.
Опытные и начинающие спортсмены осваивали сапборд под руководством именитой спортсменки. Елена Прохорова познакомила собравшихся с устройством доски, объяснила тонкости подбора экипировки, поделилась секретами управления плавсредством. Совершеннолетние участники мастер–класса попробовали свои силы на воде. Детям пришлось обучаться исключительно на берегу из–за усилившегося ветра.
– Основной совет начинающему сапсёрферу — выбирать для тренировок хорошую погоду. Когда появится уверенность в своих силах, можно попробовать себя в более сложных условиях. Сегодня на мастер–классе я уделила много времени базовым основам, потому что 90% собравшихся сказали, что у них нет никакого опыта в сапсёрфинге. Потом доски были спущены на воду и смельчаки попробовали управлять плавсредством на воде — практически у всех получилось. Я надеюсь, что в Норильске этот вид спорта будет развиваться. Заниматься им можно с семи–восьми лет и до пенсионного возраста. Катание на сапборде — это не только физическая активность, но и новый круг общения, возможность участия в любительских и профессиональных соревнованиях, — поделилась Елена Прохорова.
Оргкомитет фестиваля накормил всех гостей от души. Шеф-повар ресторана быстрого питания «Бургер Ринг» Илья Макаренко приготовил окрошку с копчёной рыбой и уху из трёх видов северной рыбы. А кашеварить ему помогали волонтёры. Студент политехнического колледжа Арчет отметил, что это не единственная работа, которую пришлось выполнить. Помощь нужна была в переноске дров, в обустройстве площадок. Туризмом никогда не занимался, но сейчас этот вид досуга показался ему очень интересным. Волонтёр Владимир поведал, что он турист опытный, лет девять уже в походы ходит. Со своими заданиями все помощники справились на ура. Те же, кто хотел посоревноваться, могли попробовать свои силы в гастрономическом испытании. Пятнадцать человек в составе трёх команд получили одинаковый набор продуктов и должны были ярко презентовать свой кулинарный шедевр — жаркое из оленины — членам жюри. Под предводительством Ильи Макаренко жюри выбрали победителя — команду «Вкусняшки». За старания кулинарам вручили памятные подарки, сладкие призы и сертификат на экскурсию на пищевое производство. А гости фестиваля, отведавшие блюда всех команд, решили, что победила дружба.
Пока родители соревновались, юных туристов развлекал «Дом шалунов».
А ценители этнической музыки смогли насладиться мастерством Константина Вершинина. Одним из самых запоминающихся моментов стало выступление дуэтом с Михаилом Парсовым, который играл на большом бубне из кожи оленя.
Почти для всех присутствующих берег озера Таборное и дорога до места проведения мероприятия стали настоящим открытием. Многие впервые путешествовали на ПАРМе. Самые отважные предпочли другой вид транспорта — двухколёсный. На фестиваль заглянула и компания молодых людей, которые регулярно бывают в долине реки Ергалах с ночёвкой. Путь до своего лагеря они преодолевают за несколько часов. Были и гости из других регионов. Их очень удивили светлые ночи и лежащий в долине снег в конце июля. Фестиваль летнего туризма стал отличной возможностью провести выходные на природе активно и с пользой, научиться чему–то новому, найти единомышленников.