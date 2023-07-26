Новые грани туризма

Участников нового туристского слёта приветствовал Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию. – Когда разрабатывали концепцию нового фестиваля, в первую очередь хотели показать норильчанам и гостям города новую локацию — берег озера Таборное. Мне, например, нравится здесь даже больше, чем на плато Путорана. Невозможно не влюбиться в эти долины, горы, холмы и озёра. И ещё одно новшество: мы сделали упор на сервис и комфорт — создали специальные зоны для приготовления пищи, оборудовали уборные, обеспечили дежурство спасателей и медиков. Также мы запланировали обширную программу — различные конкурсы и мастер–классы, спортивные состязания и интересные развлечения. Такое уникальное разноплановое мероприятие проводим впервые! Довольные лица участников — это залог того, что фестиваль станет традиционным. Глава города Дмитрий Карасев поддержал нашу идею. В этом году наш фестиваль можно считать пилотным проектом. В следующем году событие будет более зрелищным и масштабным, — уверен Владимир Андреевич.

Необычную красоту этого места, уникальность настоящей таймырской природы отметил почётный гражданин города Норильска, инициатор проведения туристического слёта с полувековой историей на берегу реки Хараелах Леонид Соломаха. Он подчеркнул, что готов помогать молодым и энергичным людям развивать туристический потенциал Норильска и делиться богатым опытом. Также Леонид Антонович выразил надежду, что фестиваль «Норильск зовёт!» станет традиционным и будет собирать приверженцев активного отдыха на природе.

– Идея проведения нового туристского фестиваля возникла меньше года назад, — пояснил заместитель начальника управления — начальник отдела развития туризма управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации Норильска Константин Яковлев (на фото в центре). — Норильская федерация «Кроссфит» выиграла конкурс «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Средства гранта победители направили на приобретение сапбордов и экипировки, затем начали безвозмездно обучать норильчан. Для проведения мастер–класса федерация пригласила чемпионку мира в этой дисциплине Елену Прохорову. При поддержке администрации Норильска запланированное мероприятие превратилось в полноценный фестиваль летнего туризма с множеством активностей.

Опытные и начинающие спортсмены осваивали сапборд под руководством именитой спортсменки. Елена Прохорова познакомила собравшихся с устройством доски, объяснила тонкости подбора экипировки, поделилась секретами управления плавсредством. Совершеннолетние участники мастер–класса попробовали свои силы на воде. Детям пришлось обучаться исключительно на берегу из–за усилившегося ветра.

– Основной совет начинающему сапсёрферу — выбирать для тренировок хорошую погоду. Когда появится уверенность в своих силах, можно попробовать себя в более сложных условиях. Сегодня на мастер–классе я уделила много времени базовым основам, потому что 90% собравшихся сказали, что у них нет никакого опыта в сапсёрфинге. Потом доски были спущены на воду и смельчаки попробовали управлять плавсредством на воде — практически у всех получилось. Я надеюсь, что в Норильске этот вид спорта будет развиваться. Заниматься им можно с семи–восьми лет и до пенсионного возраста. Катание на сапборде — это не только физическая активность, но и новый круг общения, возможность участия в любительских и профессиональных соревнованиях, — поделилась Елена Прохорова.

Оргкомитет фестиваля накормил всех гостей от души. Шеф-повар ресторана быстрого питания «Бургер Ринг» Илья Макаренко приготовил окрошку с копчёной рыбой и уху из трёх видов северной рыбы. А кашеварить ему помогали волонтёры. Студент политехнического колледжа Арчет отметил, что это не единственная работа, которую пришлось выполнить. Помощь нужна была в переноске дров, в обустройстве площадок. Туризмом никогда не занимался, но сейчас этот вид досуга показался ему очень интересным. Волонтёр Владимир поведал, что он турист опытный, лет девять уже в походы ходит. Со своими заданиями все помощники справились на ура. Те же, кто хотел посоревноваться, могли попробовать свои силы в гастрономическом испытании. Пятнадцать человек в составе трёх команд получили одинаковый набор продуктов и должны были ярко презентовать свой кулинарный шедевр — жаркое из оленины — членам жюри. Под предводительством Ильи Макаренко жюри выбрали победителя — команду «Вкусняшки». За старания кулинарам вручили памятные подарки, сладкие призы и сертификат на экскурсию на пищевое производство. А гости фестиваля, отведавшие блюда всех команд, решили, что победила дружба.

Пока родители соревновались, юных туристов развлекал «Дом шалунов».

А ценители этнической музыки смогли насладиться мастерством Константина Вершинина. Одним из самых запоминающихся моментов стало выступление дуэтом с Михаилом Парсовым, который играл на большом бубне из кожи оленя.

Почти для всех присутствующих берег озера Таборное и дорога до места проведения мероприятия стали настоящим открытием. Многие впервые путешествовали на ПАРМе. Самые отважные предпочли другой вид транспорта — двухколёсный. На фестиваль заглянула и компания молодых людей, которые регулярно бывают в долине реки Ергалах с ночёвкой. Путь до своего лагеря они преодолевают за несколько часов. Были и гости из других регионов. Их очень удивили светлые ночи и лежащий в долине снег в конце июля. Фестиваль летнего туризма стал отличной возможностью провести выходные на природе активно и с пользой, научиться чему–то новому, найти единомышленников.