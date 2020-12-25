Новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции ​

С 25 декабря заведения общепита, которые располагаются на автомобильных трассах федерального, регионального и межмуниципального значения и на объектах дорожного сервиса, будут работать до 21.00. На кафе, расположенные в зданиях и строениях для обслуживания участников дорожного движения в границах полос отвода или придорожных полос, данное ограничение не распространяется.

Также недавно вступили в силу очередные ограничения, которые сокращают время работы кафе, ресторанов и других организаций общепита на два часа. Мера действует до 10 января. Все заведения общепита будут работать до 21.00.