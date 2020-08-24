Новые специальности для «Норникеля»

«По запросам работодателей региона открываются новые специальности, мы реконструировали все образовательные программы с учетом проектных модулей. В этом году мы получили лицензии, по запросу «Норникеля», на четыре образовательные программы - химия, металлургия, автоматизация производства и химические процессы в горной промышленности. Обучение по ним начнется с этого года», - сообщила врио ректора Ирина Шадрина.

Также в следующем учебном году вуз планирует расширить количество бюджетных мест на этих направлениях. Для этого они обратились в профильное министерство. Еще, по просьбе «Норникеля», вуз будет вести подготовку сотрудников по программам дополнительного образования, переподготовки кадров и повышения квалификации персонала.

«К нам обратился Минтранс с просьбой открыть новые специальности, которые будут востребованы на строительстве Мурманского транспортного узла. У нас большие планы заняться лицензированием совершенно новых образовательных программ арктической направленности, касающихся транспортной логистики, дизайна архитектурной среды, медицинской кибернетики. Будем углублять и существующие направления с точки зрения совершенствования цифровых технологий, например, горное дело - через автоматизацию горных работ», - рассказала Ирина Шадрина.