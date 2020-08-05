Новые стандарты для автомобильных номеров в России

Об основных изменениях рассказали в пресс-службе Росстандарта: "Введён тип регистрационных знаков для транспорта с нестандартным местом крепления (коснётся американских машин и праворульных японских). Уменьшен размер номеров для мотоциклов. Новые знаки появятся у мотоциклов дипломатических и консульских представительств, а также у снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей", - со ссылкой на источник пишет РИА «Новости».

Без изменений в новом стандарте остались шрифты, структура и размеры основных типов регистрационных знаков. Для изготовления нового знака автовладелец может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию. Напомним, что с первого января 2020 года с полиции частично сняли обязанность выдавать регистрационные знаки - она теперь присваивает только цифры и буквы.