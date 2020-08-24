Новые условия заключения договора ОСАГО

Теперь важна каждая деталь – цвет, марка автомобиля, семейное положение водителя и его стаж за рулем. И это только примерный список того, на что страховые компании будут обращать внимание. Сегодня вступили в силу новые поправки в закон и указания Центробанка.

Каждому водителю тариф будет рассчитываться индивидуально, исходя из его водительской истории. Естественно, для аккуратных автовладельцев тариф будет ниже, чем для лихачей. Это главная задача страховщиков.

Отныне в законе отдельно указаны факторы, которые будут повышать тариф. Например, нетрезвая езда, отказ от медосвидетельствования, лишение прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди. Еще один фактор – это грубые неоднократные нарушения ПДД. Такие как превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. Однако если нарушение зафиксировано на камеру, то оно не будет влиять на тариф.

Также расширится тарифный коридор. Для аккуратных воителей планка может снизиться на 10%, а для лихачей верхнюю планку могут поднять на 10%. Таким образом, нижняя планка для легкового автомобиля составит 2 476 рублей (вместо 2 746 рублей), а верхняя – 5 492 рубля (вместо 4 942 рублей).

Для юридических лиц и владельцев грузовиков тарифный коридор расшириться на 20%. Для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваем нижнюю планку опустят на 5%, верхняя - останется прежней. А вот для владельцев такси верхнюю и нижнюю планку расширят на 30%.