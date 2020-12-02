Новые услуги в МФЦ для жителей Красноярского края

Новый проект запущен Красноярским отделением Сбербанка совместно с центром «Мои документы», благодаря которому граждане могут оплачивать госпошлины и услуги ЖКХ в ближайших филиалах МФЦ. Платежи можно внести как наличными, так и банковской картой. Комиссия за оплату не взимается.

Уже сегодня в 10 отделениях МФЦ региона доступна новая опция. К концу года планируется запустить новшества ещё в 40 отделениях.

- Все наши проекты с партнёрами направлены, прежде всего, на скорость и удобство оказания услуг жителям Красноярского края. Сбербанк активно работает в направлении расширения каналов приема платежей, предлагает различные варианты выбора для клиентов. В перспективе перечень услуг, которые возможно оплатить в МФЦ, будет расширяться, — отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.