Новые возможности «Почты России»

«Почта России» расширяет свои возможности. Во всех почтовых отделениях можно внести плату за детский сад. Для этого достаточно обратиться в ближайшее отделение с квитанцией об оплате.

Также можно оплатить посещение сада из дома. Для этого нужно вызвать мобильного почтальона, который оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом. Чтобы вызвать почтальона, нужно позвонить в контакт-центр по телефону 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный) или воспользоваться услугой при очередном визите работника почты.

После оплаты данные напрямую поступают в дошкольное образовательное учреждение. При использовании терминала оплата производится через несколько минут, и по завершении выдаётся чек.