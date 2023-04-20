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Новые выплаты ко Дню Победы начнут выплачивать уже в апреле

Новые выплаты ко Дню Победы начнут выплачивать уже в апреле

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Новые выплаты ко Дню Победы начнут выплачивать уже в апреле

Новые выплаты ко Дню Победы начнут выплачивать уже в апреле

Напомним, на шестой сессии городского Совета депутатов было принято решение об утверждении новой выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Ежегодно в преддверии праздника они будут получать по 10 тысяч рублей. В этом году краевой ОСФР осуществит выплаты одновременно с апрельской пенсией.

Напомним, в Красноярском крае ежегодная выплата ко Дню Победы в этом году установлена 144 ветеранам, из которых 34 инвалида и 110 участников Великой Отечественной войны.

Выплата устанавливается на основании имеющихся в распоряжении органов СФР документов, поэтому обращаться за её назначением не нужно.

Фото Витас Бенета
20 апреля в 11:16 4470
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