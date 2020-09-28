Новый порядок работы медучреждений

С 28 сентября вступает в силу приказ, утверждённый Минздравом РФ. Данный приказ нацелен на профилактику и снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Пациенты с ОРВИ или внебольничной пневмонией теперь будут размещаться в боксах или боксированных палатах до тех пор, пока не станут известны результаты теста на коронавирус. Далее граждане с отрицательным результатом будут переведены в палаты на 2–4 места. А в случае выявления коронавирусной инфекции пациента переведут в специальное медучреждение, где будет оказываться помощь в стационарном режиме.

— Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжёлого и тяжёлого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа, — сообщили в Минздраве России.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зафиксировано 7 867 случаев.