Новый год - новые правила

Норильск наравне с Таймыром сохранил 14-дневный карантин для прибывающих на территорию. А это значит, 1 сентября почти 50% детей в школы не придут, поскольку прилетят в конце августа - начале сентября. Это же касается и педагогов, и в полном объёме штат педагогов соберётся позже. Сейчас управление общего и дошкольного образования Норильска обсуждает с Минобром края, как в таких условиях правильно начать учебный год.

- Планируется, что в школу точно пойдут ученики 1, 5 и 10-х классов. Это, думаю, очевидно: первоклассникам нужно понять, что такое вообще школа, познакомиться с первой учительницей, ребятами, с которыми предстоит учиться 11 лет. 5-е классы после начальной школы, как правило, переформируются, переходят к разным педагогам, им также надо привыкнуть. То же и с 10-классниками, которые «перемешиваются» после выпуска 9-х. Хотелось бы, чтобы в школу очно пришли все, но на сегодня соблюсти все требования Роспотребнадзора при 100% посещаемости сложно. Так что готовимся к 1 сентября для всех, но будем действовать по ситуации, - рассказал начальник управления Андрей Колин.

Так что ученикам остальных классов и их родителям стоит быть готовыми к дистанционке, говорит он, такой вариант уже прорабатывается с педагогами, которые сейчас набирают информацию о точных датах приезда своих учеников. По словам Андрея Колина, этим летом школы не только проводили ремонты, но и обновляли системы связи, чтобы при необходимости была возможность работать в дистанции. Если всё же часть детей будет учиться дистанционно, место их нахождения – Норильск или материк – неважно, - только доступ в интернет.

- В случае очного обучения первые две недели начнутся с повторения пройденного, поскольку многих детей не будет, а все должны начинать образовательной процесс одновременно. Кроме того, в конце сентября должны пройти всероссийские проверочные работы, которые перенеслись с апреля. К ним надо готовиться, - отметил Андрей Колин.

Он также пояснил, что если в школу пойдут все параллели очно, один из способов разобщить ребят – увеличить число учащихся во вторую смену. Уже сейчас известно, что школьники не будут носить маски на занятиях и сидеть в шахматном порядке, но рекомендована кабинетная система (каждый класс в своём кабинете, включая средние и старшие параллели), режим уроков выстроят так, чтобы сократить общение между классами. Соответственно изменится и режим посещения учеников столовой. В самих школах будут обязательно обрабатывать помещения, плюс в каждом классе устанавливают дизары, приготовлены и средства дезинфекции, СИЗы. При входе в школу обязательной станет процедура термометрии.

- Начальная школа традиционно и так учится в одном кабинете, остальным придётся привыкать. Сейчас решаем вопрос по узкоспециализированным кабинетам – физики, химии, биологии, а также спортзалам. Думаю, окончательные ответы на все вопросы мы будем иметь к 20 августа, - заключил он.

Напомним, в этом году приступить к обучению должны около 25 000 детей, в том числе 2800 первоклашек, 2400 учеников 5-х классов, а также 1500 ребят из 10-х классов.