Новый год можно отметить не только весело, но и с пользой для здоровья

Как рассказала заведующая Центром здоровья ГДП № 2 Ольга Цымбалова, если соблюдать ряд правил, проблемы празднующим не грозят.

Первое и основное, говорит она – не готовить много, только чтобы хватило на 1 января. Не заправлять сразу все количество салата и не запивать еду и алкогольные напитки сладкими морсами, газированными водами и соками. Лучше выбрать обычную или минеральную воду.

Что касается закусок, то говорим «да» мясной нарезке (отварной язык, сыровяленое мясо, руляда), рыбе, бутербродам с икрой, овощам, овощным закускам, холодцу. Отвергаем сыр, колбасные изделия, закуски с яйцом.

Есть правила и для салатов. Готовим те, в которых небольшое количество ингредиентов, с зеленью, овощами в составе, можно с авокадо, морепродуктами, отварным мясом, курицей. Их составляющие не должны быть предварительно обжарены, содержать сыр (особенно плавленый), колбасу, крупы, чипсы. Заправка — 50% на 50% оливковое масло и майонез (если очень любите).

— Ведь Новый год — это время себя побаловать оливье и селёдкой под шубой, — считает диетолог.

На горячее выбрать любое мясо, рыбу, курицу, морепродукты и овощной гарнир без картофеля. Все лучше запекать.

На десерт подать только кислые фрукты (киви, цитрусовые) и отказаться в эту ночь от торта, пирогов и конфет. Также для угощения лучше предпочесть лёгкие сухие, полусухие вина или шампанское.

— Немного-немного! — настаивает диетолог. — И одно из главных правил— танцуйте, устраивайте конкурсы, прогулки. Второго января оставшиеся готовые блюда безжалостно выбрасывайте и готовьте свеженькие. И тогда праздничные выходные дни пройдут с пользой не только для души, но и для тела!

Также специалисты напоминают: как бы родители ни хотели побаловать детей в эту ночь, лучше избежать соблазна. Уберите подальше от детей вазочку с конфетами, не выставляйте на праздничный стол много цитрусовых и не покупайте много экзотических фруктов, по минимуму соков (лучше без них) или только яблочный.

— Скажите «нет» газированным сладким напиткам дома. Я также не рекомендую детское шампанское по причине скрытой непроизвольной рекламы приёма алкогольных напитков. И, надеюсь, чипсов и им подобной НЕ еды, не будет совсем! Все перечисленные продукты являются гистаминолибераторами, то есть содержат вещества, способствующие выбросу гистамина. Он приводит к появлению псевдоаллергической реакции, но с яркими клиническими симптомами аллергии (крапивница — зудящиеся высыпания на коже, отёчность на лице, слизистых). Если съесть всего неполезного много и сразу, могут быть рвота, диарея, головная боль, —отмечает Ольга Цымбалова. —Новогодние праздники не должны стать поводом для экстренного обращения к врачу с такими симптомами! Уважаемые родители, контролируйте в первую очередь себя, и это положительно скажется на ваших детях. Желаю вашим семьям здорового, бодрого нового года и активных новогодних выходных!