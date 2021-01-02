МАУ ИЦ «Норильские новости»

Новый год в детском садике «Топ–топ» встречают по–семейному

Новый год в детском садике «Топ–топ» встречают по–семейному

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Новый год в детском садике «Топ–топ» встречают по–семейному

Новый год в детском садике «Топ–топ» встречают по–семейному

Здесь устроили конкурс по украшению детсадовских групп к Новому году «Праздничный переполох, или С Новым, 2021 годом!». Малыши с родителями и воспитатели были полны энтузиазма и идей. Оформили и выставку новогодних поделок, в которой многие семьи приняли самое активное участие. Главной наградой для конкурсантов стало отличное предновогоднее настроение, которое им подарило совместное творчество.

2 января в 14:00 560
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