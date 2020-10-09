Новый «Навигатор»

Фактически запуск «Навигатора дополнительного образования Красноярского края» на территории начался в сентябре 2019 года. Активно шла проработка нормативных документов и правовой базы, отладка технических параметров. В начале пандемии 2020 года появились трудности с проведением информационной кампании среди родителей и педагогов, но к маю продвижение «Навигатора» сдвинулось с мёртвой точки, и о платформе узнали все участники образовательного процесса. К началу нового учебного года все учреждения дополнительного образования разместили на платформе свои программы, и в сентябре на «Навигаторе» было зарегистрировано около 80 процентов детей от пяти до 18 лет.

— Одна из целей запуска проекта «Навигатор дополнительного образования» — это учёт количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, – комментирует Анна Мыльникова, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования УО и ДО. – В Норильске работает около 1,5 тысяч образовательных программ, из них более 400 относится только к учреждениям дополнительного образования.

А ведь есть ещё кружки, секции и творческие объединения от управления культуры, спорта, детских садов и частных предприятий. Все эти программы можно посмотреть на сайте: https://navigator.dvpion.ru/, а также оценить насколько то или иное направление востребовано. И это большой плюс для родителей.

Регистрация на портале даёт возможность выбрать, в какой кружок, секцию и к какому педагогу отдавать своего ребёнка, больше узнать о заслугах преподавателя, творческом объединении или спортивной секции, а также посмотреть по какой обучающей программе ребёнок будет заниматься в течение года. Это возможность получить информацию обо всех учреждениях дополнительного образования, которые работают на территории одной конкретной платформы, не обзванивая десятки телефонных номеров.

Запись в кружки, секции и творческие объединения продолжается и сейчас. Происходит это следующим образом: папе или маме нужно зарегистрироваться на сайте; выбрать программу конкретного учреждения; отправить заявку и получить обратную связь от организации в виде подтверждения обратной заявки. Запись на программы ведётся по сертификатам учёта.

Марина Зинич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДТДМ говорит, что вопрос про сертификат учёта — один из наиболее популярных у родителей. Сертификата учёта на бумажном носителе не существует. Это виртуальная реестровая запись, которая фиксируется на «Навигаторе» и появляется автоматически при регистрации на платформе.

Анна Мыльникова объясняет, что программа непростая и сейчас, в переходный период, администрация и педагоги учреждений дополнительного образования работают в напряжённом режиме, чтобы обработать индивидуально каждую заявку, а это более восьми тысяч детей. Поэтому, если у родителей возникают вопросы по «Навигатору», то за помощью можно обратиться к администрации учреждения дополнительного образования, куда они планируют записать своего ребёнка, или в управление образования (отдел воспитания и дополнительного образования). Отчасти трудности с регистрацией на «Навигаторе» связаны с техническими возможностями нашей территории, слабым интернетом, а также техническими сбоями, которые иногда возникают на самой платформе.

— Не возникнет проблем и в случае если ребёнок захочет посещать несколько кружков, а родители не будут против этого возражать, — добавляет Анна Мыльникова. – Учреждения дополнительного образования постарались составить свои программы так, чтобы при желании дети могли совмещать несколько кружков и посещать их абсолютно бесплатно. До сих пор ни одного отказа от шести учреждений дополнительного образования подведомственных управлению образования не было.

Константин Сидоренко, преподаватель робототехники и лего-конструирования ДТДМ, ведёт занятия по основам робототехники для ребятишек с 3 по 9 класс. Направление новое, интересное и очень востребованное в Норильске. Обучение ведётся по популярному направлению робототехники — STEM, которое в себе соединяет естественные науки, инженерию, математику и творчество. Сначала изучается база — основы механики, программирования, а затем начинаются проекты благодаря которым охватывается большое количество тем. Обучение ведётся на специальных образовательных конструкторах LEGO.

Что касается трудностей, связанных с регистрацией на «Навигаторе», — это временное явление, которое связано с внедрением новшеств.