Новый ракурс

Нетипичные красоты

В Норильске семимильными шагами развивается промышленный туризм. Он предполагает экскурсии не только и не столько по предприятиям «Норникеля». Производство на территории даёт не только медь, никель и платину, но и молочную, хлебобулочную и мясную продукцию. Предприниматели выращивают в самых северных теплицах страны свежую зелень, готовят вкусный квас и минеральную воду и даже добывают криптовалюту.

На прошлой неделе эксперты промтуризма оценили возможности и уровень этого направления в Норильске. Визит специалистов состоялся в рамках Всероссийского акселератора «Открытая промышленность», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга России. Эксперты положительно оценили разработанные в рамках акселератора экскурсии.

– Уже сейчас восемь промышленных объектов готовы принимать туристов. До апреля они распахнут свои двери. Но любой туристический маршрут требует фото– и видеонаполнения. Туристу важно иметь визуальное представление об объектах посещения. И если на плато Путорана сделать красивый снимок несложно, то для того, чтобы эффектно запечатлеть производственные объекты, требуется качественно иной подход, это особое искусство. Основная задача промышленного фотографа — передать всю красоту, брутальность, мощность и изящество объекта. Поэтому в команде экспертов был и промышленный фотограф Михаил Проскалов. У него большой опыт в этом направлении, — рассказала руководитель направления «Развитие туризма» АРН Анастасия Король.

«Раз у него большой опыт, так, может, он поделится им с норильчанами?» — подумали в АРН и организовали творческую встречу. Мероприятие заинтересовало не только фотографов, но и любителей туризма. Приятно после похода в дружной компании просматривать контент, который сделан качественно.

В поисках себя

Расскажем немного о Михаиле, а заодно узнаем его впечатление о Норильске и о том, где он черпает вдохновение.

Михаил Проскалов — фотограф и мастер аэросъёмки. В портфолио фотохудожника множество портретных и архитектурных работ, но особое место в его творчестве занимают снимки индустриальных промышленных объектов. Одна из самых значимых работ — фотография санкт–петербургского «Лахта–центра» с высоты птичьего полёта, которая победила на Международном фотоконкурсе в 2021 году.

– Что для вас фотография и в каком жанре предпочитаете творить?

– Фотография — это отчасти технический эксперимент. Используя разные приёмы, каждый раз получаешь совершенно уникальную работу. Очень нравится жанр пейзажной фотографии. Архитектурная и городская — передают пейзаж города. Всё это включает в себя промышленная фотография. В совокупности пейзаж, портрет и городская съёмка становятся единым жанром — производственная фотография.

Мне очень нравится наша страна, она же во многом вдохновляет. У нас шикарное географическое разнообразие: горы, леса, тайга, тундра. И перебирая разные места для сюжета, я получаю определённый опыт. Где–то дерево интересно смотрится, где–то северное сияние очень удачно получается, а в каких–то местах Млечный Путь хорош.

– Хороший фотограф — какой он?

– Одно из главных качеств, выделяющих хорошего фотографа, — это любознательность. Он должен постоянно испытывать зуд познания. Говорят же, что художник должен быть голодным. И это не о буквальном голоде, а о том, что он должен быть азартным — постоянно искать свежие идеи.

– Наверняка есть современные технологии, которые помогают вам в творчестве?

– Самый здоровский современный инструмент — это квадрокоптер, настоящая летающая камера, которая может занять любую точку в пространстве. Дрон позволяет расширить ракурс. Но при этом надо понимать, что потерять или сломать его легче, чем фотокамеру.

Была пара интересных опытов. Один из них — полёт на квадрокоптере под БелАЗом — едет самосвал, а я ему под брюхо ныряю. Было интересно до дрожи в коленках. Другой случай — съёмка в Париже. Там есть законодательные нюансы, регулирующие применение дронов, поэтому приходилось хитрить. Например, я обнимался с женой и одновременно незаметно управлял квадрокоптером, таким образом удалось провести съёмку не привлекая к себе внимания.

– В Париже найти красивый ракурс для фото легко. А как в Норильске?

Норильск интересный атмосферный город. Не без проблем, конечно, как и мой родной Петрозаводск. Но это не делает их плохими. Эти города имеют свой характер. Их интересно познавать и снимать. За несколько дней я посетил различные производства. А ещё с «моржами» в озере поплавал и получил заряд бодрости.

Сам же город и его окрестности для меня пока не открылись полностью. В целом всё шло нормально, но погода вносила свои коррективы. Возможно, в этом и есть характер Норильска. Зато будет повод прилететь к вам снова, чтобы увидеть город другим.

Учимся видеть

А что же происходило на творческой встрече? Гость из Питера не просто показывал свои работы, но и пояснял, какие фотоприёмы использовал и какими программами можно добиться лучшего эффекта от контента. Гости мероприятия узнали, что промышленное производство может быть красивым, «полетали» над пароходами на Неве и оценили масштабы ледохода. И даже попали в прошлое, совершив паровозную экскурсию по маршруту Осташков — Бологое, заодно оценив просторы центральной России.

Участники были крайне впечатлены. Например, у Галины Тюлебаевой даже планы на отпуск появились:

– Мне как начинающему фотографу было интересно посмотреть, как Миша видит кадр, выстраивает композицию, работает со светом, перспективой, ракурсом. Теперь захотелось побывать в горном парке «Рускеала» и самой поснимать завораживающие пейзажи Карелии.

А Марину Николаеву очень впечатлили динамические образы:

– Мне особенно понравилось видео. Заметно, что автор подходит к съёмке творчески и с любовью к родному краю.