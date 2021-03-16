Новый сервис «Госуслуг» упростит и ускорит процесс кредитования для россиян

Справка 2-НДФЛ при оформлении кредита будет предоставляться банкам автоматически. Для этого клиенту необходимо дать соглашение на предоставление сведений личного кабинета на сайте банков - участников проекта, всего их 19. После этого пользователь будет видеть в личном кабинете на портале «Госуслуг», кому он давал согласие и куда направлена справка 2-НДФЛ.

«Цифровой профиль на «Госуслугах» - это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищённой государственной платформы, реализованной с учётом необходимых мер безопасности. Новый сервис на портале «Госуслуг» упростит и ускорит процесс кредитования для россиян», - сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.