Новый учебный год будет проходить по новым правилам

С 1 сентября всем школьникам придётся учиться с ограничениями. Как нововведения скажутся на образовательном процессе пока неизвестно. Но в ведомстве уверены, что новая организация учебного процесса снизит риски распространения коронавирусной инфекции.

Вот что ожидает школьников с 1 сентября:

- каждый класс будет учиться в кабинете, отведённом исключительно для него. Учителя будут сами приходить к ученикам на уроки;

- каждый класс будет разделён на две группы, не более 15 человек в каждой. Сидеть ученики будут по одному за партой и в шахматном порядке;

- занятия для каждого класса будут начинаться в разное время, для минимизации контактов между учащимися из разных классов. Следовательно, не будет и общих перемен. Перерывы у каждого класса будут индивидуальны. В течение дня все классы будут проветриваться;

- групп продлённых занятий, вероятно, тоже пока не будет. Их существование не запрещено Роспотребнадзором, но учителям будет затруднительно набирать эти группы, поскольку совместное обучение школьников из разных классов категорически запрещено.

Весь перечень рекомендаций Роспотребнадзора можно изучить на сайте ведомства.