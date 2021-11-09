Новым главой контрольно-счётной палаты (КСП) Норильска станет бывший мэр города Олег Курилов

За решение о назначении Олега Курилова на должность председателя КСП в ходе 31 сессии горсовета проголосовали депутаты. Он сменил на этом посту Николая Бурухина, который возглавлял контрольно-счётную палату с апреля 2004-го по октябрь 2021 года.

Как отметил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко, Устав города разрешает бывшему градоначальнику занимать данный пост: Олег Курилов отвечает всем требованиям, предъявляемым кандидатам. В том числе – имеет стаж работы в области юриспруденции (окончил Московскую государственную юридическую академию) – порядка четырёх лет, в области экономики и финансов – около шести лет, в области муниципального управления - более пяти лет.

Напомним, 20 марта 2012 года, на первой сессии норильского городского совета IV созыва Олег Курилов был был избран главой Норильска. 21 сентября 2017 года покинул посты мэра и председателя горсовета в связи истечением полномочий.

На сессии Олег Курилов кратко рассказал депутатам о своей работе в компании «Норникель», деятельности в Законодательном собрании Красноярского края и Норильском городском совете. Он поблагодарил местных парламентариев за оказанное доверие, отметив, что ввиду грядущей реновации Норильска у контрольно-счётной палаты, как и у всех городских структур, работы существенно прибавится.