НТЭК получила штраф за грубые нарушения требований промышленной безопасности

Это максимально возможный штраф по статье «Грубое нарушение требований промышленной безопасности». На ТЭЦ-3 были выявлены нарушения промышленной безопасности, которые нанесли существенный вред состоянию окружающей среды, пишет портал vesti.ru.

Напомним, авария на норильской ТЭЦ произошла 29 мая. Из одного из резервуаров хранения дизтоплива вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная.

По мнению Ростехнадзора, авария произошла из-за нарушений при проектировании и строительстве основания резервуара. Кроме того, компания осуществляла некачественный контроль за эксплуатацией.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей. «Норникель» не согласился с такой цифрой и провёл свою экспертизу. По версии компании, ущерб составил 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривается в суде.