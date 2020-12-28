НТЭК возместит убытки малым коренным народам после разлива топлива на ТЭЦ-3

Впервые в российской практике на Таймыре была проведена этнологическая экспертиза последствий экологического ущерба. В дальнейшем она может стать модельным опытом взаимодействия недрапользователей и коренных малочисленных народов в Арктике.

Комиссия по этнологической экспертизе пришла к выводу, что коренные малочисленные народы ограничены в возможности осуществлять добычу водных биоресурсов на акватории общей площадью 87 939,15 га. Иные виды традиционной хозяйственной деятельности, такие как оленеводство, охота и собирательство, не пострадали.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал председатель комиссии по этнологической экспертизе профессор базовой кафедры управления проектами и программами Capital Group РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Потравный.

Стоимостная оценка воздействия разлива топлива ТЭЦ-3 в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов была проведена в соответствии с методикой исчисления размера убытков, причинённых объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, утвержденной Приказом № 565 от 9 декабря 2009 г. Министерства регионального развития РФ. Размер убытков, причинённых представителям коренных малочисленных народов, составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате. При расчётах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясина, репродуктивность рыбных запасов по каждому типу водоёмов, средняя стоимость 1 кг рыбы и материальные затраты по рыболовству по данным родовых общин.

Компенсации коренным жителям региона проектный офис развития Арктики (ПОРА) рекомендует проводить в два этапа. На первом этапе планируется возмещение прямых убытков, причинённых общинам и главам домохозяйств коренных малочисленных народов, рассчитанных по методике Минэкономразвития за пятилетний срок. На втором этапе должны будут приняты меры, направленные на поддержку в более долгосрочной перспективе до 2024 года. Они касаются сохранения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, языков и культуры, создания новых рабочих мест взамен утраченного объема промыслов. Предлагается принять участие в соответствующих программах - например, в развитии этнотуризма на Таймыре.