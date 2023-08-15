Ну ты и жук!

Возглавил «ламский десант» директор института Виктор Глупов. Помимо его коллег — ведущего научного сотрудника Александра Бугрова и лаборанта Сергей Решетникова, в группу вошли волонтёры с опытом работы в полях — писатели Павел Крусанов и Вадим Левенталь. Исследования проходили на перешейке между озёрами Лама и Капчук.

«Заполярка» поинтересовалась у Виктора Глупова, известного российского энтомолога, паразитолога, член-корреспондента РАН, чем интересна учёным наша территория.

– Где-то около ста тысяч лет назад на Земле началось великое оледенение. На плато Путорана ледник спускался с вершин к озёрам, но озёра целиком никогда не были покрыты льдами. И это определило биоразнообразие этих мест — животных и растений. Они переживали оледенение в рефугиуме — то есть в своеобразном убежище, не подвергнутом тем или иным отрицательным факторам, в данном случае оледенению. Именно это делает данный природный комплекс уникальным. Вместе с тем природа Заполярья достаточно хрупкая и её легко разрушить. При тех масштабных программах освоения Севера, которые сейчас идут, эта территория для нас — тот эталон нетронутой природы, с которым мы будем сравнивать процессы, происходящие в других местах, — пояснил Виктор Вячеславович.

– Расскажите о целях и задачах экспедиции.

– При том что основная фокусная группа — жуки, мы поставили перед собой задачу собирать всех насекомых, кто нам попадался, например муравьёв. Их обнаружилось два вида. Брали и не насекомых — пауков, которые широко представлены в этой зоне. Не обошли вниманием и насекомых-гидробионтов, прежде всего веснянок. Материал набирали не просто для определения видового состава, а в первую очередь для геномного анализа и сравнения с материалом других регионов страны и мира. Необходимо разобраться в ряде моментов, связанных с молекулярной биологией, организацией хромосом и так далее.

Благодаря экспедиции определим разнородность популяций из различных локалитетов, то есть географически или экологически чётко ограниченных областей.

В некоторых случаях насекомых невозможно определить без молекулярных маркеров. Тогда будут проведены глубокие биологические исследования материала: геномный анализ, работы по выявлению становления хромосомной структуры и так далее.

– Понятно, что впереди камеральная обработка, которая займёт определённое время. Но, возможно, уже есть предварительная оценка экологии озера? Насколько вообще важны ваши исследования для норильчан?

– Вопросы о важности научных исследований всегда вызывают, мягко сказать, недоумение. Кажется, какое дело жителю Норильска и туристу на озере Лама до какого-то жука. Но когда мы начинаем проводить глубокий анализ, вдруг оказывается, что жук этот является экологическим индикатором окружающей среды. Качество и структура популяции отражают степень загрязнения и экологического благополучия.

На Ламе сегодня в разы увеличивается антропогенная и рекреационная нагрузка. Туристический поток плохо регламентирован. Увеличиваются количество и мощность судов, никто не задумывается о влиянии флота на воду и живые организмы. Мало кто следит за чистотой двигателя, контролирует протечки масла. Чем больше катеров, тем хуже озеру. А экосистемы озера Лама невероятно хрупки, соответственно, к нему нужен свой подход. К примеру, я был в Аргентине на похожем озере ледникового происхождения Лаго-Архентино. Биологическая структура там также очень хрупкая. Поэтому количество катеров и поездок по воде строго регламентируется, как и рыбалка.

Наши сегодняшние исследования, как и многие другие подобные, могут быть отличной базой для анализа изменений.

– Не секрет, что научные экспедиции — удовольствие не из дешёвых, особенно на плато Путорана. Возникли ли у вас финансовые или логистические проблемы? Если да, то как они решались?

– К сожалению, финансирование науки у нас находится на очень низком уровне, чтобы не сказать на нулевом. Поэтому учёному одному трудно собрать много материала, помощь волонтёров очень важна. Но при нынешнем уровне финансирования мы не можем оплатить им проезд до региона исследования. Много людей с опытом работы в полях имеют желание помочь, но не имеют возможности, то есть денежных средств. Нам повезло: с нами поехали волонтёры. И очень повезло, что нас поддержал Олег Пилюгин, который в прошлом году стал общественным инспектором по охране окружающей среды Росприроднадзора в Норильске. Без помощи такого неординарного человека нам было бы крайне трудно. Именно он и организовал заброску на Ламу, и повлиял на участие волонтёров в нашей экспедиции. Мы ночевали на его базе «ЛамаЛокация01». И по достоинству оценили солнечные панели, которые выдают 220 вольт. И приятно удивились наличию пожарного катера. Здорово, что есть люди, которые заботятся о природе. Очень рассчитываю на продолжение сотрудничества и расширение нашего исследовательского проекта при его участии.

Те, кто не боится бытовых трудностей и желает присоединиться к изучению природы, могут связаться с нами по телефонам, указанным на сайте института http://www.eco.nsc.ru/, но только если мы сможем получить финансирование. Жаль, если всё так и останется на уровне проектов.