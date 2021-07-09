Нужна ли ревакцинация против коронавируса или нет?

Этим вопросом задаются многие граждане. Так как, поставив единожды прививку каждый уверен, что защищён от вируса на длительное время. Однако медики призывают повторить прививку от COVID-19 через полгода.

Как пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, обычно ревакцинация проходит раз в год, а в период пандемии - раз в шесть месяцев. В случае, если после прививки человек заболел коронавирусом, срок ревакцинации остаётся прежним, но отсчёт начинается с момента выздоровления.

Что касаемо вопроса, каким препаратом ревакцинироваться, здесь Минздрав РФ разрешает выбрать любую вакцину. Допустим, первая вакцинация проводилась препаратом «Спутник V», во второй раз можно выбрать любой другой препарат, либо вакцинироваться тем же.