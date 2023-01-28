Нужное ненужное

Мы сами виноваты

О проблемах экологии громкие речи звучат каждый день с различных площадок. Остро стоит вопрос с пластиковыми отходами, автомобильными выхлопами и промышленными выбросами. Пути решения предлагаются разные. Но и здесь работает простой закон рынка: есть спрос — будет и предложение. Пора уже прекратить обвинять только фабрики и заводы — начинать надо с себя. Пора избавляться от чрезмерного потребления ради престижа, бесконтрольного удовлетворения материальных потребностей. В мире набирает обороты мода на разумное потребление.

Речь идёт не только о том, чтобы прекратить менять смартфон каждые полгода или перестать закупать продукты в супермаркете в таком количестве, чтоб потом их просто выкидывать. Бум «быстрой моды» и массового производства дешёвой одежды угрожает всему миру экологической катастрофой. Ежегодно в России выбрасывают по меньшей мере два миллиона тонн одежды. Она накапливается на свалках, поскольку переработка текстиля катастрофически отстаёт от перепроизводства. А «быстрая мода», следуя сиюминутным причудам, усугубляет ситуацию.

Каждый год индустрия одежды создаёт более 100 миллиардов предметов. Например, бренд ZARA производит 450 миллионов единиц товара, каждый год предлагая 20 000 новых стилей. А китайская компания Shein умудряется выпускать 6000 новых стилей в день. Такое количество вещей не успевает продаваться, а приобретения также быстро обесцениваются — в обоих случаях всё это со временем попадает на мусорные полигоны, освобождая полки для новинок. И если важность переработки пластика, металла или стекла уже ни у кого не вызывает сомнений, то переработка текстиля ещё не настолько популярна.

А между тем обратить внимание на это стоит уже на стадии производства сырья для одежды. Во–первых, наши вещи частично, а то и целиком изготавливаются из пластика. Например, флисовая кофта — 100% пластик. Чтобы изготовить одежду из натурального сырья — хлопка, нужно затратить очень много воды при его выращивании. И если вам кажется, что экологи, бьющие тревогу и призывающие отказаться от выращивания хлопчатника в крупных масштабах, лишь нагнетают обстановку, вспомните историю Аральского моря, переставшего быть одним из крупнейших водоёмов мира вследствие забора воды для орошения полей из питающих его рек.

Борьба с насекомыми–вредителями с помощью пестицидов, использование удобрений и других агрохимических средств необходимы и помогают "вырастить" очередную рубашку, но в то же время оказывают многостороннее неблагоприятное воздействие на природную среду.

Порой и переработка не выход. Хлопковые волокна очень быстро изнашиваются, поэтому любимая футболка даже при самой аккуратной носке вряд ли проживёт больше пары лет и в конце своей недолгой жизни станет похожа на тряпку. Перерабатывать эту истонченную ткань просто бессмысленно.

Производство самой ткани для эконом–сегмента налажено в основном в азиатских странах. И нередко выясняется, что за известной маркой стоит полулегальная схема производства. В результате в составе краски модных и ярких аксессуаров обнаруживается свинец например. Наличие этого металла в изделиях может привести к развитию многих заболеваний, в том числе рака.

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с не совсем разумным потреблением вещей является приобретение более дорогих предметов гардероба, созданных из качественных материалов. Вместо приобретения недорогой модной вещи, которая будет актуальной всего сезон и прослужит до первой стирки, обратите внимание на брендовые вещи в секонд–хендах. Надоевшую одежду всегда можно обменять, продать или отдать на благотворительность.

Норильск же активно ведёт благотворительную деятельность, следуя тренду осознанного потребления.

«Сундук» возможностей

В сентябре 2015 года в городе появился первый «Сундук» – пункт приёма, открытый в рамках программы благотворительного фонда «69 параллель» по превращению ненужных вещей в очень ценный ресурс для людей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации. Любой норильчанин может сделать вещевое пожертвование. Принимают одежду, обувь, игрушки, предметы быта, посуду, бижутерию, мелкую бытовую технику. Волонтёры тщательно перебирают, сортируют принесённое и подвергают специальной обработке. Получив вторую жизнь, вещи направляются малообеспеченным гражданам разных категорий: людям с ОВЗ, матерям или отцам–одиночкам, неработающим пенсионерам, многодетным семьям и так далее.

В любой деятельности нужна систематизация, даже в благотворительной. В фонде «69 параллель» предприняли реальные шаги к оказанию помощи в максимально простой и доступной форме. Благодаря проекту «Тепло Заполярья», поддержанному Фондом президентских грантов, благотворительная организация создала базу данных благополучателей. По ней можно отследить, как часто человек обращается за поддержкой, от какой социальной организации он приходит, в каком объёме получил помощь. Очень удобно для планирования деятельности и оперативного содействия.

– Проект направлен на развитие нашей большой программы по оказанию вещевой и продуктовой помощи «Сундук». Ключевая его задача — наладить взаимодействие с социальными организациями города. Сделать выдачу матпомощи нуждающимся людям максимально простой и доступной, — рассказала руководитель благотворительных программ фонда «69 параллель» Анна Александрова. — Раньше благополучатели сталкивались с такой проблемой: обратились в Центр социальной помощи семье и детям — надо предоставить пакет документов. Потом человек приходит в «Сундук», и здесь для отчётности опять запрашиваются те же самые документы. Мы с Центром семьи заключили соглашение о максимальной унификации документооборота между нами. А главное, там теперь выдаётся бессрочный талон, который меняется у нас на помощь, и документы уже не дублируются.

– Талоны выдаются в зависимости от того, какая и с какой периодичностью нужна помощь. К каждой жизненной ситуации — индивидуальный подход. Иногда выручить необходимо однажды, например после пожара. А есть категории населения, у которых ситуация не меняется, например инвалиды. Они обращаются примерно раз в три месяца, чтобы одеться на сезон. Конечно, есть лимиты, в зависимости от членов семьи например. Можем и отойти от правил, в любой ситуации идём навстречу. Если человек сертификатом сразу не воспользовался, право не теряется, сертификатов можно накопить несколько и обменять всё разом, — рассказала о важности сотрудничества между социально направленными организациями города директор благотворительного фонда «69 параллель» Екатерина Галайда.

В пункты выдачи «Сундука» обращаются также жители Дудинки и окрестных поселений, представители коренных народов Севера. На их территории нет альтернативы нашему проекту, но есть высокая потребность в подобных социальных услугах. В отдалённые посёлки Таймыра фонд передаёт одежду через социальные службы Дудинки. Но логистика сложная и требует много усилий, поэтому при отправке учитывается каждый грамм — доставка–то в основном вертолётом, и предпочтение отдаётся продуктам и предметам первой необходимости. Иногда жители Дудинки или посёлков бывают в Норильске по каким–нибудь делам и приходят в фонд сами. Малочисленные народы вынесены в отдельную категорию — для них помощь безвозмездна.

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Адреса и режим работы пунктов приёма вещей:

- Норильск, ул. Дзержинского, 3а, ежедневно – с 12.00 до 20.00.

- Кайеркан, ул. Строительная, 2а, вт. – сб. — с 13.00 до 19.00, пн. и вс. — выходные дни.

- Талнах, ул. Полярная, 13, «Дом Шалунов», по средам – с 18.30 до 20.00.