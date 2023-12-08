О чём говорит дом

Впервые проект реконструкции здания на ул. Комсомольской, 37, был представлен в июне 2021 года. Arctic Museum of Modern Art (АММА) обещает стать масштабным и значительным. Первый этаж спроектировали как пространство с открытым бесплатным доступом, где посетители могут не только интересно, с пользой провести время, но и просто зайти согреться. Здесь планируют разместить выставочную и детскую зоны, кафе, музейный магазин. На втором этаже музейщики также запланировали создание открытого фондохранилища, куда перенесут все коллекции Музея Норильска, чтобы организовать наилучшие условия хранения экспонатов. Такой формат позволит посетителям в любой момент иметь доступ к выставочным объектам, которые можно будет демонстрировать без ущерба для них. Подобная инновация — редкость в музейном деле в нашей стране, говорят специалисты.

Общая концепция получила одобрение Градсовета. Нынешние корректировки носят технический характер, подчёркивает Виталий Москаленко, учредитель компании «ПромСтройИнжиниринг», проектировщика реконструкции:

– Планировочные решения, функциональное зонирование помещений останутся без изменений за исключением некоторых деталей. Мы поднимем высоту этажей — сегодня она составляет три метра, что недостаточно для проведения современных коммуникаций. Общая высота здания — 26,8 м — не изменится, равно как и его внешний облик. Сохранятся все его пропорции. Подъём от прежних отметок позволит организовать полноценный вход на первом этаже и сделать его функциональным. Изменения в проекте обусловлены результатами проведённого комплекса инженерно–технических изысканий здания с точки зрения геологии, геодезии, экологии.

Также возникла необходимость разобрать Дом торговли до основания свай. Выяснилось, что под ним постепенно размораживается грунт — на 1,5°С за последние три–четыре года. Для сохранения устойчивости здания требуется увеличить число свай, а также выполнить их константную заморозку, «запечатав» единой плитой под всё здание. Это увеличит и его долговечность. Математическая модель такой системы уже готова.

По словам Виталия Москаленко, подобный способ сохранения зданий в Норильске уже применялся. Он подчеркнул, что разбор здания по–прежнему остаётся реконструкцией, но в большем объёме, чем планировалось.

Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска», добавила: важно сохранение эстетики нынешнего облика здания, а также элементов старого интерьера и экстерьера Дома торговли, таких как буквы на фасаде, художественное панно внутри, лестницы и некоторых других. Их аккуратно демонтируют, отреставрируют, а затем вернут на прежнее место:

– Надпись «Дом торговли» изменится: из этих же букв мы сложим «Дом говорит», а «лишняя» буква «Л» будет выставлена внутри АММА и художественно обыграна.

Интересна и световая инсталляция проекта: представитель компании «Оптимальные инженерные системы» Иван Казанцев рассказал, что она украсит не только здание, но и всю прилегающую территорию:

– Ламели — стеклянные элементы толщиной 300 мм со светодиодами внутри крепятся по фасаду. Каждый столб представляет собой отдельно управляемые диоды с трёх сторон. Ламели, расположенные на крыше здания, для устойчивости под силой ветра будут сцеплены по верху. Причём, ветровые нагрузки мы рассчитали с большим запасом. Ламели будут выполнены так, чтобы на них можно было проецировать любые картины, причём одной стороной — на

ул. Комсомольскую, другой — на озеро Долгое. Стекло выберем полуматовое, что даст эффект рассеивания. Яркостью и картинкой можно управлять с общего сервера, чтобы они не мешали жителям домов напротив. В итоге мы получим не светодиодный экран, а световое полотно, на котором можно вставлять абсолютно любое изображение, скажем, луну и звёзды.

Он отметил, что этот проект будет, пожалуй, сложнее всей системы световых экранов, которые сегодня применяются в новой хоккейной «СКА Арене» в Питере, где компания также работала.

Выслушав проектировщиков, члены Градсовета задали и свои вопросы. Например, не будет ли возникать сложностей с очисткой снега вокруг здания, в том числе на небольшой парковке, предусмотренной только для людей с ограниченными возможностями. Они также отметили удорожание проекта, вызванное необходимостью разбирать здание, и предложили выбрать для музея другую площадку. Однако проектировщики уверены: строить новое здание получится дороже, чем реконструировать Дом торговли, к тому же нынешнее строение вписывается в ансамбль будущего парка «Набережная озера Долгое».

– Но главное, Дом торговли при продолжающейся разморозке грунтов так или иначе потребует внимания, а потом и ремонта, также влекущего разбор до основания. Так что потребуется немало средств на его сохранение. В данном же случае мы получаем сохранность здания и устройство в нём интересного содержания, — отметил Виталий Москаленко.

Изменения в проект на градсовете утвердили большинством голосов. В марте 2024–го, после внесения всех правок и расчётов, его направят заказчику — компании «Норникель», в апреле — на госэкспертизу в Красноярск, чтобы с начала 2025 года можно было объявить конкурс и выбирать подрядчика, который начнёт полноценное строительство.