О чём необходимо помнить отправляясь в отпуск?

Первое и самое важное — если отправляетесь за рубеж, то необходимо ознакомиться с текущей эпидемиологической обстановкой в выбранной стране. А также уточнить требования, предъявляемые к туристам.

В аэропорту и других общественных местах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, носить защитную маску, а также использовать дезинфицирующие средства для рук либо перчатки. Кроме того, стоит отказаться от услуг общественного транспорта в пользу такси.

При выборе жилья не следует рассматривать хостелы или частные домовладения. Лучше остановиться в отеле, где соблюдаются все профилактические меры. Принимать пищу стоит только в номере либо на открытых площадках. Также из своего рациона лучше исключить блюда из мяса диких животных. Напитки и воду следует выбирать только от производителей, гарантирующих качество.

Во время отдыха будьте осторожны при контакте с животными, так как они могут быть переносчиками различных инфекций. Также тщательно выбирайте места для купания, предпочтение стоит отдать местам с оборудованной пляжной зоной.

Разумным шагом перед отдыхом за границей станет приобретение страховки от коронавируса, которая покроет расходы на лечение в случае заболевания. При появлении первых симптомов болезни необходимо сразу обратиться к специалисту.