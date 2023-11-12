О чём писала «Заполярка» в ноябре...

...60 лет назад

«В первый день работы девятого гастронома, который открылся в конце Ленинского проспекта, в новом магазине побывали более 15 000 покупателей. В этот день продано товаров более чем на 12 000 рублей. Новый магазин — хороший подарок норильчанам к празднику Великого Октября».

«Красные кирпичные стены уже очертили контуры зрительного зала Дворца культуры горняков. Пока вместо потолка — морозное норильское небо, и где–то в районе 15–го ряда — груда кирпичей. В центре города поднимается новое здание. Срок окончания строительства ровно через год — 7 ноября 1964–го...»

«За 10 месяцев строители сдали в эксплуатацию 54 200 м2 жилья, три детских учреждения, школу, пять магазинов, парикмахерскую, фото– и телеателье, домовую кухню и овощехранилище».

«У воспитанников школы–интерната № 2 много хороших традиций. Политинформации — одна из них. Положение негритянских детей в США и демонстрации французских шахтёров с требованиями повысить зарплату — всё интересует школьников. На политинформации в 5 «А» рассказали об обращении партии и правительства ко всем советским людям с просьбой бережно расходовать хлеб».

...50 лет назад

«Знаете ли вы, что такое сервис? Это тысяча услуг и удобств, их вам окажет магазин «Сервис», который откроется в канун 7 ноября в новом микрорайоне по ул. Талнахской. Бюро обслуживания по вашей просьбе доставит подарки, праздничный торт, продовольственные товары на дом по указанному адресу. Квалифицированные специалисты дадут консультацию по приготовлению праздничного меню, сервировке стола».

«Министерство связи СССР выпустило красочный художественный конверт с изображением Норильского дворца культуры. Художник Л. Кружкова — автор почтового сувенира — изобразила часть города в летнем убранстве. Перед дворцом колышется зелёный ковёр клумбы. Вдали просматриваются современные здания города. Визитная карточка города скоро полетит на авиалайнерах во все уголки нашей Родины».

«Из Дудинского порта ушли последние караваны речных судов. На одном из них — тепловое, технологическое оборудование, инвентарь, детская мебель, посуда — всё это закуплено для пионерской республики юных норильчан «Таёжный». Уже сейчас начинается подготовка к встрече наших ребят в будущем 1974 году. Заключены договоры с близлежащими мясокомбинатом и молокозаводом о поставке сосисок, сарделек, творога...»

...40 лет назад

«В 1979 году началось строительство домов улучшенной планировки серий 112 и К–69. Достоинств у квартир в новых домах много: более просторная кухня, раздельный санузел, увеличены площади подсобных помещений и высота стен. Но можно отметить, что усреднённый подход к проектированию жилища пока не учитывает потребности людей различного возраста, с различным характером трудовой и любительской деятельности».

«20 000 пионеров и школьников Большого Норильска — участников операции «Уренгой» — собрали без малого 1000 тонн металлолома. На июньском Пленуме ЦК КПСС, на V Пленуме ЦК Комсомола акцентировалось внимание на необходимость привлечения школьников к общественно полезному труду. Операция «Уренгой» стала проверкой организованности пионерских отрядов и комсомольских групп».

«Вчера в норильском аэропорту Алыкель совершил посадку авиалайнер Ил–62. Самолёты такого класса сюда ещё не летали. Отныне и в воздухе, и на земле нашему старому знакомому Ту–154 придётся потесниться. Первый технический рейс Ил–62 должен дать ответ о готовности норильского аэропорта к приёму машин такого класса и, что для нас особенно важно, приблизить время начала полётов аэробуса Ил–86».

...30 лет назад

«Предприятия комбината начали получать заработную плату... за сентябрь. Так что слухи о «голодном пайке» до Нового года оказались сильно преувеличены. В течение ближайших 10 дней кассиры выдают сентябрьскую зарплату. А это ни много ни мало 30 миллиардов рублей. Откуда деньжата? С кредита, вестимо».

«До каких пор в магазин будем ходить, только имея при себе валидол? В прошлую зиму нельзя было купить картошку, потому что дороги замело, теперь вот уже месяц не могу купить жиров! Оказалось, подсолнечного масла по талонам всё равно дают совсем немного, даже на 200 граммов меньше, чем в прошлом квартале. Причина простая — напряжёнка с искомым товаром, потому что поступил он в Норильск некачественный. Ну не успевает наша торговля следить за покупательским спросом!»

«Об этой раздражающей весь «талонный» люд новости — выносе куриных ножек через заднее крыльцо гастронома № 4 — мы сообщали ранее. Вот официальный ответ ответственного лица: «Факт, изложенный в газете, действительно имел место. Непосредственный виновник грубого нарушения лишён премиальных выплат за октябрь, также в системе госторговли продавец больше не работает».

...20 лет назад

«В Норильске теперь можно купить таймырскую зайчатину. Состоялась презентация магазина «Усть–Енисейский», торгующего продукцией традиционных видов хозяйствования коренных народов одноимённого района Таймыра. Покупателям предлагаются оленина, куропатка, заяц, рыба — как в сыром, так и в переработанном виде».

«В Большом Норильске резко подорожали продукты. Первый, но относительно небольшой скачок цен произошёл после того, как стало известно о выплате двух окладов работникам бюджетной сферы. Продукты и промтовары подорожали на 5–7%. За последнюю неделю цены в магазинах города вновь подскочили, но более внушительно. Большинство наблюдателей едины во мнении: рост цен связан со слухами о намерениях новой администрации выплатить бюджетникам 13–ю зарплату — 15 тысяч рублей».

«В следующем году должна была открыться новая городская библиотека. Особенно её ждали сотрудники и читатели Центральной детской библиотеки им. Саши Петряева. Маленькая библиотека после закрытия филиалов с трудом вмещает всех желающих. На прошлой неделе глава города объявил о решении вернуть реконструируемое здание под детский сад. Так началось общественное движение в защиту библиотеки».

...10 лет назад

«СРК «Арена–Норильск» готов на 90%. Компания «Три моря» завершает отделку здания. Но отдельные арендаторы, за которыми закреплены торговые площади, работают явно не в полную силу. Некоторые не успели приступить к отделке и монтажу торгового оборудования из–за трудностей в логистике».

«В Норильске начинается строительство снежных городков. В этом году от причудливых новинок решено было отказаться, благодаря чему экономия средств составила около 40%. Кроме обычных героев — Деда Мороза и Снегурочки — в городке каждого района появится символ года — Лошадь, её установят возле каждой ёлки».