О чём писала «Заполярка» в апреле...

...60 лет назад

«Пригородный Норильский совхоз существует около тридцати лет и снабжает норильчан молоком, свежими овощами, свиным мясом. За эти годы вырос коллектив доярок, тепличниц и других мастеров сельскохозяйственного производства. За последние десять лет удои на корову составляют 3700–3850 кг, многие доярки надаивают даже по 4000–4500 кг молока в год. Урожай огурцов с 1 кв. метра площади теплиц достигает 25–30 кг. Совхоз мог бы добиться ещё больших успехов, если бы его нуждам уделяли больше внимания».

«Несколько дней в нашем городе гостил киноартист Леонид Быков. Актёр комедийного плана, он хорошо известен зрителям по фильмам: «Максим Перепелица», «Укротительница тигров», «Алёшкина любовь», «Добровольцы» и другим. Многие норильчане стремились встретиться с артистом. Артист побывал в гостях у воспитанников Дома пионеров, пообщался с рабочими обогатительной фабрики. В музыкальной школе его приветствовали комсомольцы и молодёжь Норильска. Тёплой была беседа с дудинскими пионерами и комсомольцами. Леонид Фёдорович передал всем жителям заполярного города привет от работников «Ленфильма» и сердечно поблагодарил за тёплый приём».

...50 лет назад

«27 апреля 1962 года директор Норильского комбината подписал приказ № 333 о создании управления «Талнахрудстрой» для строительства рудников на Талнахе.

10 лет прошло с тех пор, когда первая группа строителей прибыла на Талнах и на месте, где сегодня стоит обелиск, разбила свою первую палатку. И началось строительство городка на 20 палаток (по 20 человек в каждой) и столовой. К концу 1962 года в коллективе уже было 462 человека. Трудно пришлось первым ребятам и девчатам. Палатки до крыш засыпало снегом, не всегда спасали спальные мешки.

1963 год — построены 12 деревянных рубленых двухэтажных домов, временный бетонный завод, второй палаточный городок. В августе начата проходка клетевого и скипового стволов рудника «Маяк». 1964–й — построены первые четыре пятиэтажных дома, в День рождения В. И. Ленина распахнул двери клуб «Юность». А накануне этого дня на горизонте 275 метров проходчики «Шахтспецстроя» подсекли первую талнахскую жильную руду. 1965 год — маленькие талнахцы получили первый детский сад, летом завершили строительство моста через Норилку. Многое было сделано и в каждый последующий год. Трудный путь пройден от первых палаток до башенных копров, от первых рудных кернов до большой руды».

...40 лет назад

«Большую популярность у молодёжи Норильска получили дискотеки. Они существуют в кафе «Заполярье», во Дворце культуры и техники, в общежитиях и даже на предприятиях. Сейчас у организаторов этой формы досуга — горячая пора: они готовятся к общегородскому конкурсу дискотек. О своём участии в нём уже заявили дискотеки общежитий, медного завода, управления предприятий строительных материалов».

«Главная задача — пройти 1600 метров ствола — выполнена. Вертикальная проходка вентиляционного ствола № 6 на руднике «Таймырский» закончена! Так глубоко в нашей стране ещё никто не работал. Первыми наградами, полученными проходчиками после подъёма, были букеты алых и белых гвоздик. На пять месяцев раньше срока была выполнена такая трудная и нужная работа. И бригада Василия Жеребятьева стала первым обладателем шахтспецстроевского переходящего кубка!»

...30 лет назад

«Всякую весну глупая корюшка, поднимая глаза вверх, видит сквозь дудинский лёд сотни туго обтянутых мужских задов. Клюёт — и встречается с обладателем одного из них лицом к лицу. В лице — много счастья, оно издаёт вопль восторга, и, будем надеяться, это скрашивает последние минуты корюшки.

Рыбалка — это демократия в действии. Здесь все равны: все едут на электричке, все пьют водку. И количество пойманной корюшки не зависит от стажа руководящей работы.

А ещё рыбалка — это высшее выражение мужественности. Пусть у тебя эпохальный живот, а на голове муха ногу сломит (поскользнувшись), пусть жена по утрам говорит ужасные глупости, пусть твоей зарплаты хватает только детям на мороженое, но... Но, склонившись над лункой и выслеживая хищным взором жертву, ты становишься волен и могуч, мышцы чем–то наливаются, голова чем–то наполняется — скала! орел! Неандерталец... И если вдруг взбесившаяся корюшка выпрыгнет, клацая зубами, из лунки на тебя — ты задушишь её голыми руками!

Рыбалка — это свобода: от жены, детей, от мыслей о не взятых в ЖЭКах талонах и непочиненном телевизоре, о... в общем, свобода. И конечно, сладость победы! А ну как «переловишь» соседа с его диким везением — вот того усатого (у него уже две). ...Нет, господа, что там футбол и женщины! Все мы здесь в Норильске скорюшились».

...20 лет назад

«Самый первый домик Норильска, построенный Николаем Николаевичем Урванцевым, в очередной раз меняет «прописку». Домик частично разобран и подготовлен к транспортировке, что стало поводом для многочисленных слухов. Говорят, какой–то коммерсант собирается открыть там оружейный магазин или что домик вообще разберут на брёвна, так как на его содержание нет средств. Все эти слухи опровергли работники Музея истории освоения и развития НПР. Домик перевезут под стены музея, где уже давно готовилась площадка для его размещения. Это историческая ценность. Домик будет отреставрирован».

«Сегодня в Норильск прибывает делегация МГИМО. Талантливым юным жителям Таймыра предоставляется реальный шанс проверить свои знания на соответствие требованиям элитного вуза страны, а также получить квалифицированную консультацию опытных преподавателей».

...10 лет назад

«Норильские туристы стали чемпионами Красноярского края по спортивным походам, а также серебряными призёрами чемпионата России по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. На этих соревнованиях педагоги и ученики станции детско–юношеского туризма и экскурсий представили отчёт о походе, состоявшемся весной прошлого года. Тогда из–за аномально тёплой погоды нашим туристам пришлось изменить свои первоначальные планы.

И они отправились в обход больших озёр и рек. Район путешествия — верховья рек Джангы, Верхнеталовой, Нералаха, Таликита, Аякли. Руководили походом второй категории сложности Анатолий и Нэля Павельевы».