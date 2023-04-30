О чём писала «Заполярка» в апреле...

...60 лет назад

«Сдан 180–й дом! Как после побелки комнаты хозяйка моет пол, так и бульдозеры пришли убрать весь строительный мусор. Под гусеницами затрещали балки, бетонные перемычки, плиты и другие остатки строительных материалов. «Остатки», мы это слово смело ставим в кавычки, потому что материалов было слишком много. Подобные безобразия, по словам рабочих, происходят на всех строящихся домах. На комбинате идёт напряжённая борьба за вскрытие всех резервов, а тут уничтожается добро».

«27 мая исполняется 25 лет со дня организации Норильского совхоза. За этот срок совхоз превратился в крупное овоще–молочное хозяйство с механизированными коровниками и многими теплицами. В прошлом году сбор овощей в теплицах составил 1160 центнеров при плане в 866. Более 1055 центнеров лука, редиски и прочей зелени было собрано на открытом грунте. В этом году, увеличив тепличную площадь на 1080 м2, коллектив совхоза вырастит и продаст норильчанам 2280 центнеров овощей. В дальнейшем, когда будет построен тепличный комбинат, город будет полностью снабжаться местными овощами».

...50 лет назад

«Полным ходом идёт подготовка к проведению субботника на предприятиях продторга. В этот день работники продмагазинов доставят на дом покупателям на 15 800 рублей различных товаров. В субботнике примут участие более тысячи человек, которые будут заняты на подборке и расфасовке товаров, очистке территории, сборе металлолома и на ремонтных работах».

«Рабочая столовая откроет завтра двери на Никелевом заводе. После реконструкции помещение не узнать — мраморные полы, современные интерьеры и мозаичные панно. Кроме общего зала на 15 посадочных мест организованы зал–экспресс на 50 мест и кулинарный отдел, где можно приобрести полуфабрикаты. Здесь же производится отпуск молока по талонам».

«Две тысячи подарков ежедневно уносят норильчане из магазина «Сияние». И пусть это флакон духов, сувенир или серьги — дорого внимание близкого человека. Можно приобрести и ценный подарок: часы или вещь из золота и сделать гравировку здесь же, не выходя из магазина. К майским праздникам ассортимент подарков увеличился».

...40 лет назад

«Автомобили «Волга», «Запорожец», пять «Жигулей», двенадцать тяжёлых мотоциклов с коляской, десятки ковров, цветных телевизоров, часов, гитар, электрических самоваров — вот далеко не полный перечень крупных и мелких выигрышей норильчан по денежно–вещевой лотерее ДОСААФ только в 1982 году. Для многих оказались счастливыми лотерейные билеты первых выпусков нынешнего года».

«Около 1700 десятиклассников школ нашего города стоят на пороге самостоятельной жизни. Данные прошлых лет позволяют предположить, что и ныне почти половина выпускников норильских школ продолжит учёбу в специальных учебных заведениях, другая — сразу или потеряв определённое время — придёт на производство».

«В четвёртом квартале начнутся регулярные рейсы Москва — Норильск многоместного аэробуса Ил–86. Аэробусы появятся в небе Таймыра осенью. А в летние месяцы огромную работу по подготовке взлётно–посадочной полосы в Алыкеле предстоит выполнить коллективу управления строительства механизированных работ. 22 000 кубометров бетона нужно уложить бригадам УСМР из специального управления строительства комбината».

...30 лет назад

«Состоялась традиционная ежемесячная планёрка в администрации Норильска. Итоги неутешительны. Кривая роста преступности неумолимо ползёт вверх. 850 человек побывали в медвытрезвителе. Глава администрации Норильска В. Ткачёв был вынужден обратиться к руководителям подразделений: если не прекратятся безобразия с пьянством на рабочих местах, он обратится в СМИ с просьбой предать огласке имена виновных в нарушении трудовой дисциплины».

«Заселили три дома на Оганере, около 1000 новосёлов, все пользуются автобусными маршрутами № 40 и 41. Если утром автобус ходит с нормальным интервалом, то вечером — беда. Хотелось бы, чтобы руководители НПОПАТ ответили через газету, когда будет нормальное автобусное сообщение, чтобы люди чувствовали себя людьми».

«Поистине историческое событие: 23 апреля наш земляк работник ВГЧС Талнаха Василий Рыжков в составе экспедиции «Арктика» дошёл до Северного полюса и оставил свой след в истории эсэнговского туризма. Сегодня это просто победа, большая победа, независимая ни от каких памятных дат и празднеств. Талнах, встречай своего героя! Громогласное «Ура–а!»

...20 лет назад

«Купюра номиналом в 500 рублей изъята в магазине «Красноярск». Она выполнена на обычном струйном принтере и имеет одну и ту же серию и номер — ИА 2257534. В последние годы в Норильске довольно часто изымались фальшивые стодолларовые купюры. Фальшивые рубли в Норильске далеко не частое явление».

«Дудинский донор Николай Костецкий имеет все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он один из немногих жителей Таймыра, имеющих звание «Почётный донор СССР». За все годы донорства — около 20 лет — Николай сдал более 48 литров крови. Несколько недель назад таймырские медики собрали необходимые документы, подтверждающие рекорд. Материалы отправлены в Женеву, и теперь медики ожидают результат».

«В этом году норильский аэропорт будет работать только ночью. Грядущим летом в аэропорту Норильска продолжится ремонт взлётно–посадочной полосы. Планируется заменить 30 бетонных плит покрытия ВПП. Второй этап реконструкции ВПП аэропорта «Норильск» обойдётся более чем в 5 млн дол. Норильских пассажиров опять ждёт регламентированная работа порта».

...10 лет назад

«В ЗФ «Норильского никеля» обозначили дату завершения строительства крупнейшего в городе спортивно–развлекательного комплекса. Строительство «Арены–Норильск» началось в 2005 году, но в 2009–м было приостановлено. Позже проект комплекса значительно изменили, а здание реконструировали. Площадь «Арены» увеличилась до 33 тысяч квадратных метров. На разных уровнях предполагается размещение фитнес–центров, спортивных залов, а также аквапарка, зеркало воды которого составит 750 квадратных метров. Тут же откроются новые кафе и магазины. Согласно оговорённым условиям, работа должна завершиться 15 июля 2013 года. Отметим, что инвестиции в проект составляют более двух миллиардов рублей».

«Минздрав РФ планирует построить в Норильске перинатальный центр. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о необходимости строительства в Красноярском крае ещё двух перинатальных центров — в Ачинске и Норильске. По словам министра, проведённый министерством детальный анализ выявил: на территории края не достаёт как минимум одного такого центра. В связи с этим в регионе намечено строительство сразу двух. По словам Скворцовой, 100–коечный центр будет стоить около двух миллиардов рублей, а 200–коечный — около трёх миллиардов».