О чём писала «Заполярка» в июне?...

...60 лет назад

«Первопроходчики. Так называют людей, первыми прокладывающих путь в неизведанные края, первыми обживающих дикие места, тех, за которыми вслед проходят сотни и тысячи новых людей. Не прошло и месяца, как на Талнахе появились строители, но и за этот короткий срок здесь многое изменилось. А пройдёт год, и на месте вешек с кумачовыми лоскутками протянется дорога, у подножья гор вырастут корпуса рудника и рабочий посёлок.

Перед строителями «Талнахрудшахтстроя» сейчас стоит первостепенная задача — построить механическую мастерскую и бетонный завод. С вводом этих вспомогательных объектов начнутся основные работы — строительство рудника».

«Я увлекаюсь разведением голубей, являюсь членом секции голубеводов ДОСААФ. Но вот беда, кормить голубей нечем. Председатель секции неоднократно обращался в управление торговли с просьбой организовать продажу комбикорма для птиц, но до сих пор этого нет. Иногда нам выделяют ячмень, но он такой крупный, что его, кажется, и лошади с трудом пережуют.

Каждый праздник наши белокрылые питомцы — символ мира — реют в небе. Мне думается, неплохо было бы, если бы они и в обычные дни разгуливали по улицам и площадям Норильска. Для этого о птицах нужно заботиться».

...50 лет назад

«18 июня выдалась отличная погода. Тысячи норильчан высыпали в тундру. На озере Долгом отдыхающих было, пожалуй, не меньше, чем на сочинском пляже. И одна компания начала выкрикивать заздравные тосты, потом во всю мочь заревела: «И за борт её бросает...» Вино и солнце распалило «соседей». Все, кто проходил мимо, получали порцию насмешек и грубых ругательств.

Представителей милиции, народных дружинников на пляже не найти. Да и нарушителей порядка, распивающих спиртное прямо на глазах у всех, было столько, что пришлось бы выдворить треть загорающих. А куда смотрит общественность и все мы, норильчане? Почему разрешаем безобразничать на виду у всех, подавая дурной пример молодёжи, детям?»

...40 лет назад

«Этим летом восемь групп норильчан побывают по туристическим путёвкам за границей, посетят многие братские страны социализма, а также Японию. Некоторые группы формируются из представителей какой–либо профессии, которые затем встречаются со своими коллегами за рубежом. Так, группа горняков нашего комбината в августе едет в Болгарию. В городе Перник они встретятся с болгарскими металлургами».

«Почти тысяча молодых норильчан приняла участие в первом ночном десанте по восстановлению причалов Дудинского порта после паводка. Далеко не просто и не каждому по силам отработать на ночном субботнике в Дудинке, провести пять часов в общей сложности в дороге, чтобы после всего этого прийти на рабочее место и отстоять смену. Для многих ребят всё было именно так. И они потрудились на славу!»

...30 лет назад

«В День защиты детей случилось вот что: в самых больших кинотеатрах Норильска бесплатно крутили мультики, бесплатно показывали отечественную «Бриллиантовую руку», американскую «Чёрную кошку», бесплатно наливали газировку. За пустячное участие в конкурсах дарили мячи, кукол, машинки, книги. Администрация города раскошелилась на несколько тысяч рублей. Откликнулись разные общественные организации. Только всё равно было не очень весело. Пока у нас нет экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне и ещё много чего нет, дети скучают по праздникам. И уж если дождутся чего–то такого в их честь — то могут на радостях и заболеть. От одной только бесплатно выпитой газировки. Не каждый день такое бывает. А только раз в году».

«Если бы сказал кто пару лет назад, что будет такое, — не поверил бы. Город завален товарами! Глаз радуется. Только где–то там, внутри, шевелится ностальгическая тоска по прежним ценам: вернуть бы их, сохранив нынешнюю зарплату, — вот вам и общество изобилия. Но так не бывает. Рынок учит нас быть расчётливыми и бережливыми. Приобретая вещь, ориентируемся всё ещё не на сезон, а на присутствие наличности. Как точно подметил Михаил Жванецкий, вкуса пока не чувствуем, «хотя слюна уже есть!»

...20 лет назад

«Красноярский рабочий» и «Заполярный вестник» напечатали фрагменты сценария «Роман по ленд–лизу» норильского автора Евгения Сорочкина. Литературный журнал «День и ночь» опубликовал киносценарий полностью да ещё и со вступительным словом Виктора Астафьева. Виктор Петрович прочёл сценарий незадолго до смерти и очень хвалил.

То, что сценарий опубликован, — факт существенный. Однако он написан всё–таки для кино, а кино — дело азартное. Поскольку главный герой произведения — американский лётчик, возможно, сценарием заинтересуются американцы. В России, при нынешнем состоянии проката и кинопроизводства, судьба фильма проблематична. В Америке же могут найтись люди и фирмы, заинтересованные в фильме о нас и о них, о нашей борьбе со смертельным врагом. Пока же на сценарий положил глаз российский опытный продюсер, его читают режиссёры, некоторые политики и финансисты».

...10 лет назад

«В июньском номере журнала «Вокруг света» был опубликован портрет Норильска, вышедший из под пера художника и писателя Андрея Бильжо: «С этим городом у меня непростые отношения. Мой дед по отцу был арестован в 1936 году и отправлен в Норильский лагерь. В Норильлаге он был расстрелян в 1938–м или умер в 1942–м — точно неизвестно. Еду на «Надежду». Оказалось, что это огромное скалистое плато среди вечной мерзлоты. Там сначала был железнодорожный тупик «Надежда». Тупик «Надежда» — неплохо, правда? Потом построили аэродром «Надежда». Потом — комбинат. Мне провели экскурсию. Табличка на двери: «Цех разлива файнштейна». Да, я с Файнштейном не раз разливал. Правда, у нас не было такой закуски, как в Норильске.

Люди, живущие в Норильске, какие–то отдельные. Которых не сдувают ни ветра перемен, ни местные ветра. Здесь есть такое понятие — коэффициент жёсткости. Это когда скорость ветра умножается на минусовую температуру воздуха. Прибавьте к тому полярную ночь. Нужно обладать набором особых качеств, чтобы не просто жить в Норильске, но и очень его любить».