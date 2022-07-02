МАУ ИЦ «Норильские новости»

О чём писала «Заполярка» в июне?...

О чём писала «Заполярка» в июне?...

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О чём писала «Заполярка» в июне?...

1962 г. Талнах. Строительство первых балков2012 г. В Норильске побывал и поделился впечатлениями художник и писатель Андрей Бильжо1992 г. Город завален товарами!В 1980-е восстанавливать причалы Дудинского порта после паводка помогали молодые рабочие из Норильска1972 г. На озере Долгом отдыхающих не меньше, чем на сочинском пляже

...60 лет назад

«Первопроходчики. Так называют людей, первыми прокладывающих путь в неизведанные края, первыми обживающих дикие места, тех, за которыми вслед проходят сотни и тысячи новых людей. Не прошло и месяца, как на Талнахе появились строители, но и за этот короткий срок здесь многое изменилось. А пройдёт год, и на месте вешек с кумачовыми лоскутками протянется дорога, у подножья гор вырастут корпуса рудника и рабочий посёлок.

Перед строителями «Талнахрудшахтстроя» сейчас стоит первостепенная задача — построить механическую мастерскую и бетонный завод. С вводом этих вспомогательных объектов начнутся основные работы — строительство рудника».

«Я увлекаюсь разведением голубей, являюсь членом секции голубеводов ДОСААФ. Но вот беда, кормить голубей нечем. Председатель секции неоднократно обращался в управление торговли с просьбой организовать продажу комбикорма для птиц, но до сих пор этого нет. Иногда нам выделяют ячмень, но он такой крупный, что его, кажется, и лошади с трудом пережуют.

Каждый праздник наши белокрылые питомцы — символ мира — реют в небе. Мне думается, неплохо было бы, если бы они и в обычные дни разгуливали по улицам и площадям Норильска. Для этого о птицах нужно заботиться».

...50 лет назад

«18 июня выдалась отличная погода. Тысячи норильчан высыпали в тундру. На озере Долгом отдыхающих было, пожалуй, не меньше, чем на сочинском пляже. И одна компания начала выкрикивать заздравные тосты, потом во всю мочь заревела: «И за борт её бросает...» Вино и солнце распалило «соседей». Все, кто проходил мимо, получали порцию насмешек и грубых ругательств.

Представителей милиции, народных дружинников на пляже не найти. Да и нарушителей порядка, распивающих спиртное прямо на глазах у всех, было столько, что пришлось бы выдворить треть загорающих. А куда смотрит общественность и все мы, норильчане? Почему разрешаем безобразничать на виду у всех, подавая дурной пример молодёжи, детям?»

...40 лет назад

«Этим летом восемь групп норильчан побывают по туристическим путёвкам за границей, посетят многие братские страны социализма, а также Японию. Некоторые группы формируются из представителей какой–либо профессии, которые затем встречаются со своими коллегами за рубежом. Так, группа горняков нашего комбината в августе едет в Болгарию. В городе Перник они встретятся с болгарскими металлургами».

«Почти тысяча молодых норильчан приняла участие в первом ночном десанте по восстановлению причалов Дудинского порта после паводка. Далеко не просто и не каждому по силам отработать на ночном субботнике в Дудинке, провести пять часов в общей сложности в дороге, чтобы после всего этого прийти на рабочее место и отстоять смену. Для многих ребят всё было именно так. И они потрудились на славу!»

...30 лет назад

«В День защиты детей случилось вот что: в самых больших кинотеатрах Норильска бесплатно крутили мультики, бесплатно показывали отечественную «Бриллиантовую руку», американскую «Чёрную кошку», бесплатно наливали газировку. За пустячное участие в конкурсах дарили мячи, кукол, машинки, книги. Администрация города раскошелилась на несколько тысяч рублей. Откликнулись разные общественные организации. Только всё равно было не очень весело. Пока у нас нет экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне и ещё много чего нет, дети скучают по праздникам. И уж если дождутся чего–то такого в их честь — то могут на радостях и заболеть. От одной только бесплатно выпитой газировки. Не каждый день такое бывает. А только раз в году».

«Если бы сказал кто пару лет назад, что будет такое, — не поверил бы. Город завален товарами! Глаз радуется. Только где–то там, внутри, шевелится ностальгическая тоска по прежним ценам: вернуть бы их, сохранив нынешнюю зарплату, — вот вам и общество изобилия. Но так не бывает. Рынок учит нас быть расчётливыми и бережливыми. Приобретая вещь, ориентируемся всё ещё не на сезон, а на присутствие наличности. Как точно подметил Михаил Жванецкий, вкуса пока не чувствуем, «хотя слюна уже есть!»

...20 лет назад

«Красноярский рабочий» и «Заполярный вестник» напечатали фрагменты сценария «Роман по ленд–лизу» норильского автора Евгения Сорочкина. Литературный журнал «День и ночь» опубликовал киносценарий полностью да ещё и со вступительным словом Виктора Астафьева. Виктор Петрович прочёл сценарий незадолго до смерти и очень хвалил.

То, что сценарий опубликован, — факт существенный. Однако он написан всё–таки для кино, а кино — дело азартное. Поскольку главный герой произведения — американский лётчик, возможно, сценарием заинтересуются американцы. В России, при нынешнем состоянии проката и кинопроизводства, судьба фильма проблематична. В Америке же могут найтись люди и фирмы, заинтересованные в фильме о нас и о них, о нашей борьбе со смертельным врагом. Пока же на сценарий положил глаз российский опытный продюсер, его читают режиссёры, некоторые политики и финансисты».

...10 лет назад

«В июньском номере журнала «Вокруг света» был опубликован портрет Норильска, вышедший из под пера художника и писателя Андрея Бильжо: «С этим городом у меня непростые отношения. Мой дед по отцу был арестован в 1936 году и отправлен в Норильский лагерь. В Норильлаге он был расстрелян в 1938–м или умер в 1942–м — точно неизвестно. Еду на «Надежду». Оказалось, что это огромное скалистое плато среди вечной мерзлоты. Там сначала был железнодорожный тупик «Надежда». Тупик «Надежда» — неплохо, правда? Потом построили аэродром «Надежда». Потом — комбинат. Мне провели экскурсию. Табличка на двери: «Цех разлива файнштейна». Да, я с Файнштейном не раз разливал. Правда, у нас не было такой закуски, как в Норильске.

Люди, живущие в Норильске, какие–то отдельные. Которых не сдувают ни ветра перемен, ни местные ветра. Здесь есть такое понятие — коэффициент жёсткости. Это когда скорость ветра умножается на минусовую температуру воздуха. Прибавьте к тому полярную ночь. Нужно обладать набором особых качеств, чтобы не просто жить в Норильске, но и очень его любить».

Текст Надежда Макеева
Фото из архива редакции
2 июля в 17:30 490
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