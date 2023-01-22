О чём писала «Заполярка» в январе...

...60 лет назад

«Норильчане приобрели тысячи искусственных ёлочек к Новому году. Живые смолистые ёлочки в тундре охраняются любителями природы — пусть растут, ведь им так трудно подняться на Севере. Но ведь многометровую исполинскую ёлку для Гвардейской площади или для молодёжного бала в спортзале не изготовишь ни на какой фабрике. И комсомольцы Норильска обратились к друзьям — молодёжи Туруханска (у них–то ёлок сколько угодно). Те откликнулись. В тайгу на широких охотничьих лыжах, подбитых мехом, вышли комсомольцы. Они выбрали несколько самых пушистых ёлок, срубили их и привезли в аэропорт. Грузовым самолётом таёжные красавицы прилетели в Заполярье. 31 декабря они засверкали разноцветными огоньками, открыв праздник Нового года».

«Может быть, многие общественные организации города ещё не знают, что при окружном совете ДСО «Труд» создан и начал работать методический кабинет. Есть у нас и действующая лекторская группа, в которую входят 15 лекторов. Разработаны интересные темы, такие как: «Физкультура и долголетие», «Вопросы физического воспитания в свете решений XXII съезда КПСС»... Но вот уже кончается январь 1963 года, а из организации города в общество «Знание» не поступило ни одной заявки на чтение лекций на спортивные темы».

...50 лет назад

«Один за другим вырастают в нашем городе многоэтажные красавцы–дома, предназначенные для норильских молодожёнов. Сейчас их в городе семь. В недалёком будущем ключи от квартир получат и молодожёны Талнаха. В первом квартале этого года там войдёт в строй девятиэтажный дом № 54. Но он будет не последним. В течение года ещё два дома примут своих хозяев. Более тысячи молодых семей строителей рудного гиганта, горняков справят новоселье. А если считать в общем, то после сдачи в эксплуатацию этих домов количество ключей от квартир, вручённых молодым семьям, перевалит за 3000».

«Во вторник, 16 января, в нашем городе на улице Бегичева, 30а, открылась ещё одна новая школа — № 21. Сегодня в ней учатся юные норильчане из прилегающего микрорайона с 1–го по 8–й класс, а вообще–то школа средняя, в следующем учебном году будут девятиклассники, а через два года — и первый выпуск девятиклассников. В школе 36 классов, из них 14 — начальных, 22 — старших».

...40 лет назад

«Вчера Государственная комиссия подписала акт о приёмке в эксплуатацию первой очереди рудника «Таймырский». В состав первой очереди входят две вспомогательные площадки с комплексами воздухоподающего и породозакладочного стволов, а также площадка пятого вентиляционного ствола с двумя мощными вентиляционными установками. Стоимость пускового комплекса первой очереди 148 миллионов рублей».

«Пожалуй, именно с шоковой терапией можно сравнить спектакль по пьесе Э. Радзинского «Театр времён Нерона и Сенеки», поставленный главным режиссёром Заполярного драматического, заслуженным деятелем искусств РСФСР Л. Белявским. Какие–то тексты, пусть даже принадлежащие почтенным историкам древности, звучат со сцены — их и про себя–то читать неловко, а уж произносить вслух... Какой танец исполняет молодая актриса — впору стыдливо опустить глаза или отвернуться... Вы смущены? Ваше душевное спокойствие нарушено? Значит, автор пьесы и создатели спектакля достигли цели».

...30 лет назад

«Прямо–таки антирождественский подарок получили жители пятого микрорайона: высохли краны. На одной Енисейской заморожены 11 из 30 домов. Все враз не отогреешь, но к вечеру, вернее ближе к ночи, воду обещали. А погода нынче показала свой крутой нрав во всём величии. В кои–то годы талнахская дорога была закрыта из–за пурги».

«Близится к завершению ремонт в норильском кинотеатре «Родина». Кардинальная и принципиальная перепланировка коснулась всего и вся. Зрительных залов осталось два. Оригинально и симпатично закручены и поделены пространства холлов, переходов, лестниц, галерей, спецслужб. Такое впечатление, что здесь уже заранее праздник и удивление».

«Прошу откликнуться всех, кто знает «великую тайну»: где и когда продают зубную пасту или на худой конец зубной порошок?» Охотно откликаемся на глас читательницы. Обещанная зубная паста в Норильск наконец–то приплыла. Например, в универмаге «Талнах» торгуют (по 10 рублей) пастой с итальянским привкусом. В одни руки магазин отпускает всего пять туб зубной пасты».

...20 лет назад

«13 января Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского начинает свою работу. Первыми гостями восстановленной после пожара сцены станут номинанты на звание «Человек года». Сроки, в которые были восстановлены зал и сцена театра, называют фантастическими. Особой гордостью является новая люстра. Она изготовлена по индивидуальному заказу в Твери и обошлась всего в 800 тысяч рублей. Весит она вдвое меньше своей предшественницы — 400 килограммов. Памятуя падение старой люстры, надёжность нового троса испытывали четырёхкратной нагрузкой».

«Количество бюджетников Большого Норильска, получающих компенсационные выплаты (КВ), будет сокращено. Эти выплаты будут начисляться по методу полярок — исходя из количества прожитых здесь лет. Таким образом, у коренных норильчан, вероятно, нет причин волноваться, а приезжих такая новость явно не обрадует».

«В Норильске в интернет–кафе «Навигатор» пройдут отборочные соревнования по компьютерным играм Counter–Strike и Quake–III. Из лучших игроков будет сформирована сборная города, которая представит наш регион на открытом международном турнире по компьютерному спорту «Золотая мышь».

...10 лет назад

«С 2013 года в России вводится обязательная диспансеризация. Те, кто старше 21 года, будут навещать врачей раз в три года. Детям, студентам и ветеранам предстоит обследоваться каждый год. Прежде всего обследования будут направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности».

«Строительство детского сада на ул. Талнахской, 30, отклонилось от утверждённого графика, но подрядчики обещают наверстать упущенное и сдать объект в срок. ООО «Промстройсервис» нас заверил, что к лету детский сад будет готов».

«Олимпийский огонь прибудет в Норильск 7 ноября. Эстафета олимпийского огня стартует 7 октября в Москве. В наш город он прибудет ровно через месяц из Ханты–Мансийска. На следующий день факелоносцы отправятся в Якутск, а до краевой столицы — Красноярска — огонь доберётся 26 ноября».