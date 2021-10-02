О чём писала «Заполярка» в сентябре...

...60 лет назад

«В отличие от прошлых лет в этом году намного раньше заканчивается навигация, что в значительной мере осложнило заготовку овощей в центральных районах страны и доставку их в Норильск. Опоздание с поступлением овощей и картофеля затруднило и торговлю ими. Их необходимо распродать трудящимся в самые короткие сроки до наступления холодов. Однако это не может служить поводом к опасениям, что с обеспечением овощами в этом году будет хуже, чем раньше.

С приездом норильчан в совхозы «Таежный» и «Курейский» началась массовая уборка урожая. Совхозы должны дать городу пять тысяч тонн картофеля и более двух тысяч тонн овощей. В управлении торговли для решения всех вопросов, связанных с проведением овощной кампании, организован плодовощторг».

«В пятнадцати местах одновременно идёт сейчас строительство и ремонт дорог. В течение месячника по дорожному строительству предстояло построить более 50 тысяч квадратных метров новых дорог, капитально отремонтировать и построить 75 тысяч квадратных метров промышленных и загородных дорог. Качество работ хорошее. И хочется поскорее завершить асфальтирование проспекта Сталина, самой красивой улицы города».

...50 лет назад

«В нашем Норило–Пясинском бассейне основная промысловая рыба — ряпушка. В низовье реки Пясины и южной части Пясинского залива обитает проходная ряпушка, образующая косяки и мигрирующая на нерест вверх по реке Пясине. Живёт эта рыба также в озёрах Собачьем, Кета, Лама, Глубоком и других. Самый крупный зарегистрированный экземпляр — ряпушка длиной 34,2 см весом 495 г, и было ей 10 лет. Промысловый лов ведут ставными и закидными неводами, ставными сетями. Клюет она и на искусственную мушку. Пока что запасы ряпушки у нас находятся в удовлетворительном состоянии, но рыбакам–любителям её лов запрещён».

«Запах лета и даже «вкус» его вы можете воскресить в домашних условиях не только мысленно, но и наяву. Сделать это помогут советы работницы ресторана «Лама» А. Ребизовой. Если, конечно, вы находили время и не ленились ходить в тундру по грибы. Итак, один из кулинарных рецептов — рагу из грибов. Для этого блюда хороши так называемые «жирные» грибы. Их следует промыть, нарезать крупно, не отрезая ножек, обсыпать мукой и тушить в сливочном масле. Добавить туда немного воды, соли, перца. Подаётся в сметанном соусе».

...40 лет назад

«Тяжёлый, поблёскивающий своими гравированными стенками кубок «Заполярной правды» победно взлетел вверх в руках капитана надеждинцев Владимира Ляшко — отныне целый год эта почётная спортивная награда будет украшать стенд НМЗ. Перед началом встречи — традиционный розыгрыш ворот и рукопожатие капитанов. И им пришлось... снять перчатки. В проходившей встрече на стадионе «Заполярник» в перчатках играли не только вратари, но и все игроки обеих команд. Столбик термометра замер на отметке минус 17 градусов! Не футбольная погода. Формой парни напоминали скорее хоккеистов. Да и мяч первые несколько минут зарывался в сугробы. Лишь кубок на фоне снега казался ещё красивее. Его никелированная поверхность в редких солнечных лучах вспыхивала золотом. И это словно придавало сил игрокам.

...Редакции «Заполярной правды» приятна победа НМЗ ещё и потому, что на тяжёлой никелевой пластинке, припаянной к стенке кубка, написано: «1947 год. Кубок газеты «За металл», это предшественница «Заполярки». За металл. А мы так ждём металл «Надежды». И футболистам, выигравшим кубок, вместе с другими этот металл предстоит получать».

...30 лет назад

«Сегодня, 28 сентября, от причала Красноярского речного порта вниз по Енисею отправляется теплоход «Латвия», на борту которого сто сорок столичных писателей, художников, светил отечественной медицины, активистов «Мемориала», представителей прибалтийских государств. Уже определена программа их пребывания в Норильске, включающая экскурсию в музей, церемонию возложения цветов к мемориальному комплексу под Шмидтихой, встречи в библиотеках, на предприятиях и в Заполярном театре драмы для всех желающих.

Спонсор турне — столичная фирма «Агропласт» — готова заключить с руководителями норильского здравоохранения соглашение об оснащении наших лечебно–профилактических учреждений новейшим медицинским оборудованием».

...20 лет назад

«Если вы когда–нибудь захотите проникнуться уважением и любовью к Норильску, почитайте в краевой прессе материалы про школы. Вы наткнётесь на перечисление проблем, имя которым легион. В центре и на юге края не красят здания, не меняют мебель. Одним из приоритетных направлений работы команды норильской администрации является образование. Образование в широком смысле этого слова. Это и нормальные учебные классы, и учителя с достойной заработной платой. В конце концов — это безопасность детей на улицах и во дворах. Говоря казённым языком, образование — это целый комплекс материальных и моральных средств и методов, реализовать которые должны большие ради маленьких.

Норильск сейчас напоминает школу, в которой в авральном порядке готовятся к новому учебному году: настилают полы, перекрашивают парты, закупают красивые глянцевые учебники. Весь город ремонтируется. Весь город пахнет первым сентября, а значит — будущим».

...10 лет назад

«Норильский никель» объявил о желании увеличить потребление природного газа. Это связано с тем, что ГМК планирует больше газа расходовать на установках сероочистки и на утилизации серы, то есть газ будет потрачен на благое дело — улучшение экологии».

«Прошёл первый день работы новых передвижных экологических лабораторий, предназначение которых — следить за состоянием атмосферного воздуха в Норильске. Две лаборатории на базе автомобилей «Форд» обошлись «Норильскому никелю» в 13 миллионов рублей. В новых «экомобилях» установлено более современное оборудование по сравнению с тем, что использовалось в городе с 2004 года. Машины будут курсировать по улицам Норильска круглосуточно. В среднем за смену лаборанты будут проводить анализ 16 контрольных точек».