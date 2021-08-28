О чём писала «Заполярка» в августе...

…60 лет назад

«Трудовой день окончен. Но члены бригады коммунистического труда Николая Скорикова из локомотивовагоноремонтного цеха не спешат уходить с работы. С нетерпением они ждут вестей о полёте майора Германа Титова в космическом пространстве. Как он там? Скоро ли возвратится домой? — волновались слесари. И вот вновь раздались позывные. Беспримерный в истории человечества полёт успешно завершён! Герман Титов чувствует себя отлично! Свыше 25 часов находился в космосе герой–космонавт. В ответ на выдающийся подвиг нашего народа ремонтники обязались ещё настойчивей бороться за претворение в жизнь программы коммунистического строительства».

«В нашем заполярном городе с каждым годом всё больше и больше появляется зелени. Каждое лето на улицах, во дворах, сквериках высаживается несколько тысяч деревьев, кустарников и цветов, а как мало сохраняется к следующей весне! Если бы каждый кустик, каждую веточку берегли не только те, кто за это отвечает, а каждый житель, наш город стал бы зелёным и нарядным».

«На окружной спартакиаде Таймыра встретилось много молодых норильчан. Как они туда попали? Это наши добровольцы, уехавшие на работу в колхозы Усть–Енисейского района, Усть–Порта, Дудинки. И они стали пропагандистами спорта среди колхозной молодёжи».

...50 лет назад

«Коллективу Норильского авиапредприятия в истекшем пятилетии было доверено освоение новой авиационной техники — вертолетов МИ–8. С этой очень важной и ответственной задачей авиаторы Норильска справились успешно. Их работа по доставке тяжеловесных грузов, особенно на подвеске, на строительстве газопровода Мессояха — Норильск, ЛЭП–220, по обслуживанию геологоразведочных партий, получила положительный отзыв».

«На льду Дворца спорта «Арктика» впервые в городе будут выступать юные норильчане–фигуристы. Детская школа фигурного катания на коньках была организована три месяца назад. Показательные выступления в воскресенье — своеобразное подведение первых итогов. На льду «Арктики» продемонстрируют своё мастерство при музыкальном сопровождении 20 юных норильчан в возрасте от 6 до 15 лет».

…40 лет назад

«Традиционным стал у нас в конце августа праздник «Проводы заполярного лета». Ярмарочная площадь Норильска превратилась в оживленнейший уголок города. Восточные ряды с южными блюдами, ряды самоварные, калашные, блинные... У прилавков румяные девушки в нарядных сарафанах, наперебой расхваливающие каждая свой товар. Наверное, сделанными покупками норильчане остались довольны. Ну а те, кто ничего не приобрёл, всё–таки могли, придя домой, сказать: «И я там был, мёд–пиво пил...»

«Круглые сутки не снижается рабочий ритм на строительной площадке Кайеркана. Сегодня бурильщики продолжают готовить ростверки под жилые дома. Ежесменное выполнение норм у бригады не менее 160 процентов. За этими цифрами встают подготовленные досрочно свайное поле под стоматологический комплекс и больничный городок».

…30 лет назад

«Первый поезд в этих краях прошёл по четырнадцатикилометровой узкоколейке от Валька до Норильска 12 февраля 1936 года. А 25 февраля был подписан приказ начальника Норильстроя Матвеева о создании Норильской железной дороги. Грузы для строящегося комбината тогда доставляли по пясинским разливам, а потом уже от Валька поездом. По постоянной дороге из Дудинки первый поезд пришёл на станцию «Нулевой пикет» 1 сентября 1939 года. Встречали с оркестром! В 1954 году была завершена переделка дороги на широкую колею, и тогда же её стали электрифицировать.

Норильская железная дорога сегодня — это 580 километров путей, более 120 локомотивов и трёх тысяч вагонов, 33 железнодорожные станции и около трёх тысяч работников. В год по дороге перевозится более 22 миллионов тонн грузов — всё, чем живёт Норильский промрайон. Для сравнения: мы за сутки перевозим почти столько же, сколько перевозится по автодороге Норильск–Дудинка за год».

…20 лет назад

«В начале осени Центральный городской рынок станет ареной для проведения ярмарки сельскохозяйственной продукции красноярских производителей. Сибиряки привезут в Норильск куриное яйцо, мёд, картошку, капусту, морковь и многое другое. Ярмарка организуется для того, чтобы заинтересовать норильских предпринимателей качественной и недорогой продукцией и дать норильчанам возможность своими глазами увидеть, что и почем продают фермеры юга края».

«Норильская команда по пляжному волейболу стала победителем в шестом туре чемпионата России. Сборная Норильска продолжает возглавлять командный и индивидуальный рейтинг Всероссийской Федерации волейбола. Капитан северян Роман Аркаев будет представлять Россию на соревнованиях мирового уровня и даже претендует на место в олимпийской сборной России для участия в Олимпиаде 2004 года в Греции».

«Доброй вам ночи, мои норильчане, светлых вам снов, земляки...» когда–нибудь напевали? То–то. Поздравляем всех, даже безголосых. Нашему родному шлягеру исполнилось тридцать лет. Норильский композитор Борис Вершинин сам придумал эти строчки. Он уже точно и не помнит, на каком из городских концертов 1971 года состоялась премьера и сколько за это время у песни было исполнителей. Но уверен, что лучше других была самая первая — Вера Гридчина. Вроде она работала где–то в связи. С концертами объездили все фактории Таймыра».

…10 лет назад

«Летом этого года исполняется 55 лет с тех пор, как в Норильск прибыли первые партии комсомольского десанта. В 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились с призывом к комсомолу страны взяться за освоение Сибири и Дальнего Востока. Это было связано с ликвидацией системы ГУЛАГа: многие кадровые строители и рабочие стали уезжать с Севера, а метод вербовки рабочих не приносил результатов. 19 июня в Норильск прибыли первые 800 добровольцев из Москвы, которых встречали на празднично украшенном вокзале лозунгами: «Согреем молодыми, горячими сердцами просторы бескрайнего Севера!» Второй эшелон молодёжи прибыл 2 июля: из Москвы — 750 человек, из Ленинграда — 370. Всего за летний период 1956 года в Норильск отправлено 7037 рабочих.

Перед комсомольцами стояла задача построить новые крупные добывающие предприятия, модернизировать оборудование на действующих заводах и фабриках, внедрять новые технологии. Кроме промышленных предприятий, необходимо было построить Дворец культуры, музыкальную школу, плавательный бассейн, больничный городок, школы, телецентр, новые жилые дома. За 1956 год комсомольцами было возведено около 38 тысяч кв. м домов и 50 тысяч кв. м временного жилья».