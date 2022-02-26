О чём писала «Заполярка» в феврале...

...60 лет назад

«В Кайеркане случилась беда — многие заболели гриппом. На шахте ощущался недостаток рабочих. Что делать? И тогда настоящее мужество проявили медики Кайерканской поликлиники. Не считаясь со временем, днем и ночью они дежурили в семьях шахтёров, где были больные. В поликлинике был открыт непрерывный приём. Вскоре появился результат: ежедневно десятки шахтёров возвращались на свои рабочие места».

«Недавно выпущен в свет сборник научно–фантастических произведений академика Владимира Обручева. Кто не знает «Землю Санникова»? Но было написано гораздо больше, чем опубликовано. Например, «Завоевание тундры». Эту повесть Обручев начал писать в 1942 году, когда Норильскому комбинату было семь лет. Герои повести задумали использовать тепло земных недр для обогревания жилищ и разведения рыбы на Таймыре. «Кому нужна будет ваша рыба в тундре?» — возражали им. А они в ответ: «Есть одно крупное учреждение вблизи тундры... которое очень нуждается в свежей рыбе. Это — Норильский рудник и завод. Они так далеко на Севере, что доставка туда продуктов затруднительна...» Любопытно сейчас, двадцать лет спустя, читать такие строки норильчанам. Да и не только им: почти всему миру известно, во что превратились «Норильский рудник и завод» теперь...».

...50 лет назад

«Север — основная тема в творчестве норильского художника Николая Лоя. Хатангская тундра, Карское море и море Лаптевых, остров Диксон и архипелаг Северная Земля — всё покорило его и очаровало неисчерпаемым богатством новых мотивов. «Север удивителен тем, — пишет Николай Лой в своих путевых заметках, — что совершенно неожиданно вдруг предлагает художнику задачу, которую прежними, уже испытанными средствами не решишь... Если в средней полосе природа где–то допускает «повторение», даёт иногда уже аналогичное виденному ранее сочетание тонов и красок, то Арктика беспредельно изменчива. И каждый раз ищешь...». Лою удалось много найти. В его работах запечатлены этапы стремительного роста индустрии за 69–й параллелью. Они служат как бы поэтической летописью героического труда народа. Но пейзажи Лоя являются и новой гранью в художественном познании мира».

...40 лет назад

«Около четырёх тысяч норильчан стали очевидцами торжественного открытия финальных игр V зимней спартакиады народов СССР. Мы давно ждали этого дня, с июня прошлого года, когда стало известно, что Норильску доверено провести у себя два финальных турнира спартакиады. И вот он наступил. Зрители приветствуют фигуристок, которые с букетами цветов в руках располагаются вокруг выложенных из ковровых дорожек римской пятёрки — своеобразной визитной карточки спартакиады.

Но больше всего аплодисментов выпало на долю участников последнего танца — олимпийский Мишка весело отплясывал с симпатичным собольком Кешей. Мишка передал Кеше символическую эстафетную палочку. Эстафету праздника спорта, мастерства и воли к победе, массового физкультурного движения принял заполярный Норильск.

Зимняя спартакиада народов СССР является первым всенародным спортивным праздником после московской Олимпиады. Она проходит в год 60–летия образования Союза Советских Социалистических Республик. Все трудовые и спортивные свершения посвящаются этой знаменательной дате. Много сил, энергии было отдано норильчанами для подготовки к проведению спартакиады. Приняты меры по развитию физической культуры, способствующей укреплению здоровья всего населения города. Укрепилась материальная база заполярного спорта. Эта работа будет продолжаться».

...30 лет назад

«К нам приехал Урванцев... Да, представьте себе, на норильскую землю вновь ступил человек с хорошо известной нам фамилией. Что–то символическое есть в этом факте: Николай Николаевич пребывал и оставил здесь свой след в начале нашего беспокойного века. А его внук Юрий Урванцев делает это на финише столетия. Наш именитый гость — народный целитель, и приехал он к нам лечить и оздоравливать нетрадиционными методами, с которыми норильчане уже знакомы: мануальная терапия, точечный массаж и т. д. Юрий Олегович познакомился с ними, когда много лет назад получил травму позвоночника и исцелился благодаря им.

Разумеется, что целитель рассматривает свой визит в Норильск не только в этом качестве. Есть и глубоко личная цель — увидеть землю, которой отдавали когда–то свои силы, знания и любовь его знаменитые дед и бабушка, прикоснуться к следам, которые они здесь оставили».

...20 лет назад

«На Мессояхском месторождении проходит испытание новый колёсный вездеход «Трэкол». Название расшифровывается как «Транспорт экологический». Параметры машины впечатляют. Шесть больших колёс, просторный салон и «жигулёвский» двигатель, работу которого можно определить только по лёгкому пару, видимому на морозном воздухе. На вездеходе установлены шины сверхнизкого давления, которые обеспечивают машине плавучесть. Давление, оказываемое колёсами на грунт, настолько слабое, что «Трэкол» может переехать лежащего человека, не причинив ему никакого вреда. При движении по тундре вездеход не нарушает естественный покров, что является существенным природоохранным фактором: след обычного гусеничного трактора остаётся на десятилетия. Если в процессе эксплуатационных испытаний аппарат зарекомендует себя должным образом, то со временем такими машинами снабдят все газовые промыслы Таймыра».

...10 лет назад

«Заполярка» продолжает идти по следам, оставленным на карте Большим Норильском. В этот раз мы посетим родину русского регулярного военно–морского флота России, город–герой Воронеж. Магазин «Таймыр» пять лет назад открыл бывший норильчанин Семён Грызлов, который отслужил 20 лет в воинской части под Алыкелем, а затем переехал на материк, но про родной край, конечно, не забыл. Находится «Таймыр» на берегу Дона, на окраине Воронежа.

По словам Грызлова, название магазину он дал именно из–за желания сохранить память о любимом городе и порадовать многочисленных земляков в Воронеже. Благодаря названию хозяин магазина за пять лет торговли познакомился со многими бывшими норильчанами. Как он рассказывает, земляки, увидев столь близкое им название, не могут пройти мимо, обязательно зайдут в магазин, расспросят: имеет ли он какое–то отношение к Норильску».