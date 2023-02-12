О чём писала «Заполярка» в феврале...

...60 лет назад

«В нашем городе очень много любителей книг. Я знаю людей, у которых личные библиотеки насчитывают несколько сот произведений советских и зарубежных авторов. Но вот беда: многие не знают, где разместить книги. Стеллажи в магазинах не продаются. Книжные шкафы бывают редко. Проблему можно решить. Все желающие должны оставить свои заявки на стеллажи в книготорге. Работники магазина должны сдать заказ на завод стройдеталей. Книжные полки, изготовленные на месте, обойдутся значительно дешевле, чем завезённые с материка».

«Многие хозяйки сейчас озадачены вопросом, где купить картофель? Бывает он в продаже в «гастрономе» и других магазинах, но «нужно караулить». Почему возникла проблема? На весь межнавигационный период заготовлено достаточное количество овощей. Как же продторг реализует эти фонды? Плохо. План продажи картофеля систематически выполняется не более чем на 60%. Это значит, что 200–240 тонн картофеля ежемесячно не поступает в продажу. Реализация лука за месяц не превышает 14–16% к плану. Порядок в организации продажи овощей давно пора бы навести заместителю начальника продторга т. Тимофееву. А то получается, что картофеля в продаже нет, тогда как на складе его достаточно».

...50 лет назад

«Давно ли в автобусах устанавливались кассовые автоматы и кассы–копилки? Теперь они за ненадобностью сняты. С 1 февраля Норильское пассажирское автотранспортное предприятие перешло на бескассовый метод обслуживания пассажиров на городских маршрутах. 200 общественных контролёров со всех предприятий комбината изъявили желание оказать помощь в новом деле. Они объясняли пассажирам преимущества нового прогрессивного метода расчёта в автобусах».

«Лыжный агитпробег Норильск — Дудинка — «Таймырский», организованный городским комитетом комсомола, успешно завершён. Вчера его участники поездом вернулись в Норильск. По заснеженной тундре, которая не балует в это время хорошей погодой, пройдено более 100 км. Большинство ребят участвовали в таком переходе впервые и выдержали этот экзамен с честью».

«В магазине «Лакомка» состоялась выставка–продажа конфет и карамелей. Даже у завзятых сладкоежек разбежались глаза — столько различных сладостей было здесь представлено. 35 сортов карамелей. Как их не попробовать? А среди 26 наименований шоколадных конфет было несколько высших сортов. Для малышей была организована штучная продажа, и успех был необычаен — продано свыше 4000 конфет и 150 кг апельсинов поштучно».

...40 лет назад

«Буквально на глазах вырос автопавильон на пустынной прежде площади перед центральным бытовым корпусом НМЗ. Надеждинцы не мёрзнут теперь в ожидании рейсовых автобусов: тёплый зал площадью свыше 500 м2 надёжно прикрывает от злых таймырских ветров. Интересно архитектурное решение автопавильона. Наклоненные железобетонные опоры крытого навеса придают лёгкость и изящество сооружению. Авторы проекта — Г. Ф. Друбецкой и С. Д. Мыркин из института «Гипроникель» предложили наиболее удачный вариант здания».

«Он стоит на пригорке и виден издалека. Жители Талнаха — посёлка, не так давно получившего статус города, — с нетерпением ожидали сдачи этого объекта. Новый универсам, самый крупный в системе Талнахторга продовольственный магазин, внесёт значительные изменения в жизнь 4–го микрорайона, насчитывающего 13 000 жителей. С начала пятилетки только в Талнахе открыты специализированные магазины «Хлеб–молоко», «Овощи–фрукты», «Товары для дома», и вот получен ключ от четвёртого — самого большого по площади (600 кв. м), самого современного. Пожелаем ему удачи».

...30 лет назад

«По городу прошёл слух, что штраф за безбилетный проезд в городском автобусе дотянул уже до 1000 рублей, а стоимость переезда из Норильска в Алыкель составляет... Тут называются самые разные суммы, но чаще всего — 400 рублей. Сообщаем авторитетно: покататься в городском автобусе с билетом стоит 5 рублей, без билета — 100. Избавить себя на месяц от хлопот и штрафов стоит 250 рублей (цена месячного абонемента)».

«Ай лав ю, Петрович! Нашу милицию постоянно ругают, а я, наоборот, хочу поблагодарить всех сотрудников ГОМ–1, дежуривших в ночь с 6 на 7 февраля, и в особенности капитана милиции Анатолия Петровича Люлина. Этой ночью у меня украли норковую ушанку из квартиры, где мы собирались с одноклассниками. Не прошло и часа, как шапка была найдена и преступник задержан».

...20 лет назад

«В медсанчасти № 3 Кайеркана после капитального ремонта открылся терапевтический стоматологический кабинет. Закуплено новое оборудование — две стоматологических установки фирмы «Сименс» стоимостью около 17 тыс. долларов США каждая. Обновлённый кабинет — первый шаг на пути к созданию в МСЧ № 3 большого стоматологического отделения. Как заявил главный врач медсанчасти Юрий Горбунов, для этого необходимо ещё как минимум три установки «Сименс».

«Продолжается голодовка профлидеров Федерации профсоюзов Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Однако вчера, в воскресенье, одна из участниц голодовки была отправлена на скорой помощи в больницу. Таким образом, в офисе Федерации профсоюзов сейчас голодают 29 человек, а в офисе Объединённого профобъединения число протестующих выросло до 27 человек».

...10 лет назад

«Норильск впервые принял участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России», самом грандиозном по количеству участников и географическому охвату зимнем спортивном мероприятии в мире. В этом году она собрала больше 30 тысяч человек по России, а в Норильске только в воскресенье на старт вышли около 70 профессионалов и 300 лыжников, выступающих без номеров. И это ведь был не единственный день гонок!»

«По итогам двухлетней диспансеризации выявлено, что всего 8% четырнадцатилетних подростков в Норильске можно назвать абсолютно здоровыми. Специалистами были осмотрены 4 642 ребёнка. 2,5 тысячам из них был поставлен конкретный диагноз.

Все дети были разделены по группам здоровья. В первую вошли абсолютно здоровые дети — это всего 8% от всех обследованных. Вторая группа школьников, у которых диагностированы минимальные функциональные расстройства, составила 76%. В группе детей с хроническими заболеваниями, в течение которых достигнута ремиссия, — 14,5%. Меньше одного процента составили ребята с хроническими болезнями и дети–инвалиды. Самыми распространёнными среди четырнадцатилетних норильских подростков хроническими заболеваниями признаны гастрит и бронхиальная астма».