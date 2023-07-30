О чём писала «Заполярка» в июле...

...60 лет назад

«Два месяца назад на промышленной площадке рудника «Маяк» в Талнахе строители ещё были в земле: рыли котлованы, вели бетонирование фундаментов. Сейчас же здесь выросли корпуса проходческих объектов. Строители накануне решающего периода — через несколько дней начнётся проходка клетьевого ствола. Большая доля труда падает и на водительский состав. Строительный материал и оборудование, скальная порода и гравий идут нескончаемым потоком. Например, доставляя гравий на дорогу, водители «Татры» делают по девять рейсов в смену при норме шесть».

«Битое бутылочное стекло! Во всех обитаемых местах: во дворах, на берегу озёр Долгое и Круглое, на чердаках домов — везде битые бутылки. И невольно у новичка в нашем городе может родиться мысль, что Норильск — город беспробудных пьяниц. Но пройдёт он по прекрасным улицам, познакомится с замечательными достижениями тружеников комбината и скажет: «Создать такую жемчужину в Заполярье могут только хорошие люди». Но почему же всюду сверкают осколки бутылок? Оказывается, это проблема: отправлять пустую тару на материк дорого, а новые партии бутылок и банок поступают... Неужели ничего нельзя придумать? Можно же создать небольшой цех, где перерабатывать ценное сырьё в облицовочный материал, армированное стекло, плиты на оконные рамы для предприятий».

...50 лет назад

«Любители походов берут в пункте проката при клубе туристов «Таймыр» палатки, рюкзаки, куртки–штормовки. Уже давно разобраны все 40 имевшихся здесь байдарок. Нынче ассортимент туристского снаряжения значительно пополнился — получено 75 новых палаток, 50 рюкзаков.

Но спрос большой. В выходные дни почти все норильчане выходят в поход».

«В течение нескольких дней дарили норильчанам свои песни заслуженная артистка РСФСР Эдита Пьеха и ВИА «Дружба». Ленинградские артисты впервые в Норильске. Им очень понравился город и благодарные норильские слушатели. Артисты увезли с собой памятный вымпел от горкома ВЛКСМ, грамоту Норильского гор-исполкома и розы, выращенные в Норильске».

«За минувшие полгода работники Норильского совхоза дали городу 106 тонн свежих огурцов и одну тонну помидоров, 266 тонн зелёного лука, тонну грибов, пять тонн укропа, петрушки, салата и прочей зелени. Также из совхоза на прилавки магазинов, в столовые, кафе и рестораны Норильска поступило 95 тонн свежей говядины и свинины и 1176 тонн молока».

...40 лет назад

«Будущим пациентам поликлиники, а также тем, кто будет здесь работать, прямо сказать, повезло. Нигде — ни в Норильске, ни в Талнахе — нет пока такого великолепного Дома детского здоровья, как в Кайеркане.

– Честно говоря, нам даже страшновато переселяться в новую поликлинику, — признаётся заведующая Виктория Владимировна Запрудская. — Десять кабинетов, расположенных на первом этаже гостинки, — вот что представляла наша детская поликлиника МСЧ–3. А тут — целых четыре этажа: светлое и просторное здание будет оснащено самым современным медицинским оборудованием, удобной детской мебелью. Поликлиника рассчитана не только на приём больных детей, и здоровым она очень кстати. Взять хотя бы плавательный бассейн и специальную ванну, где мы станем обучать плаванию грудных детей; или комнату здорового ребёнка, где опытные специалисты будут давать родителям консультации по уходу за малышами, проводить учебные занятия по массажу, физическим упражнениям».

...30 лет назад

«Приближение праздника — Дня города и фестиваля «Полярные маки» — становится всё зримее: торцы домов на Ленинском принимают на себя продукцию «спецназначения», изготовленную художниками художественно–производственных мастерских для праздничного оформления Норильска. И это только начало. Тематика монтируемых в эти дни панно охватывает и норильскую специфику, и таймырский колорит, и эмоционально предваряет приближающийся праздник».

«Новое жилое образование Оганер в апреле этого года приняло новых жильцов. Заселение идёт интенсивно, в настоящее время здесь живут свыше 3000 человек, больше половины из них — дети. Оганер — это большая стройка. Строятся жилые дома, коллекторное хозяйство, коммунальные, энергетические объекты, и везде можно увидеть играющих детей. Страшная беда таится в этих играх. Администрация ж/о просит всех строителей помнить, что Оганер уже заселён. А родителям нужно помнить, что они со своими детьми живут практически на строительной площадке!»

«Так, так. Вы уже сменили туфли на сапоги? Забросили куда–то купальник и удивляетесь собственному загару? Не удивляйтесь. Было оно — лето. Было. Вам не приснилось. И жара в самом деле плыла. И лужи на глазах сохли. И по Ленинскому в майках ходили. И небо было голубое. Сейчас не очень голубое, зато не чёрное. Факт. Ещё не вечер. Полярный день. И всё ещё будет. Погреемся».

...20 лет назад

«В дни городского юбилея храм «Всех скорбящих Радость» был удостоен статуса собора. Закладка первого камня в основание будущего храма состоялась 7 июля 1991 года, а через шесть лет, благодаря помощи комбината, он был построен и освящён малым чином».

«Состоялся корпоративный легкоатлетический пробег «Дудинка — Норильск» протяжённостью 104 километра, посвящённый юбилею Норильска и Дню металлурга. Работники управления ГМК «Норильский никель», речники Енисейского речного пароходства, представители ЗАО «Алыкель», «Норильскгазпрома», власти Норильска и Таймыра добежали до Норильска с капсулой, в которой находилось послание норильчанам 2053 года. Послание будет вскрыто в 100–летний юбилей города».

...10 лет назад

«Студенты российских вузов будут проходить практику на предприятиях группы «Норильский никель». Цель программы «Профессиональный старт» — привлечение на работу выпускников посредством отбора. Договоры о сотрудничестве заключены с 22 профильными вузами РФ. Студентам оплачивается стоимость проезда в Норильск и обратно, проживание, выплачивается заработная плата. На время практики иногородние студенты проживают в комплексе «Валёк». Начиная с 2004 года участниками программы стали более 2000 человек».

«22 июля в Норильске начал работу 33–й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В наш город на съезд приехали руководители более 30 городов: представители Воркуты, Апатитов, Дудинки, Игарки, Магадана, Мурманска, Нарьян–Мара, Нового Уренгоя и других. Одним из центральных вопросов съезда стало обсуждение проекта федерального закона «Об Арктической зоне РФ». Речь шла и об установлении пограничного режима на территории Арктики и создании условий для жилищного строительства на Крайнем Севере».