О чём писала «Заполярка» в июне..

. ..60 лет назад

«Пришло тепло, оголились склоны гор, показались до сих пор скрывавшиеся под снегом кустарники, жёлтая щетина травы, всюду бегут ручьи. Но это радостное событие может принести и много бед. Поэтому в минувшее воскресенье многих жильцов домоуправления № 17 можно было увидеть с кирками, лопатами. Старательно скалывали лёд, убирали снег во дворах, вокруг домов. К сожалению, ничего хорошего нельзя сказать о некоторых арендаторах. Грязь развели вокруг себя работники диетической столовой № 2, страшно заглянуть за магазины. А ведь идёт смотр–конкурс чистоты города. Интересно, когда продавцы наведут порядок у своих помещений?».

«16 июня двадцать футбольных коллективов физкультуры приняли участие в традиционном блицтурнире открытия сезона. Первые встречи показали, что стадион «Труд» совершенно не приспособлен для подобного рода спортивных соревнований. Павильон всё ещё ремонтируется, футболистам негде переодеться. Надо торопиться с достройкой городского стадиона «Заполярник».

...50 лет назад

«Новые марки автобусов, вышедшие на городские линии, более комфортабельны, более вместительны и удобны. На многих норильских маршрутах ходят красивые ЛиАЗ–677, а к концу пятилетки они полностью заменят старенькие менее удобные ЗИЛ–158. В третьем квартале этого года мы получим 30 автобусов ЛАЗ–697Е. Коллектив пассажирского автотранспортного предприятия взял обязательство — повысить культуру обслуживания. Первым шагом к этой цели послужил переход на бескассовый метод обслуживания пассажиров».

«После ремонта открылся и перешёл на прогрессивную форму — самообслуживание — магазин «Космос». Вас встретит уютный тамбур, витрины которого познакомят с новыми товарами, поступившими в магазин, а композиции, выполненные на металле, расскажут об истории музыкальных инструментов, о том, где и когда появился первый фотоаппарат...».

«На днях в управлении торговли состоялось очередное заседание худсовета. На повестку дня были вынесены вопросы реконструкции шестого гастронома, кондитерского отдела гастронома «Саяны». Художники В. Лещук, А. Сурай предложили несколько вариантов интерьера нового гастронома «Черёмушки» в Талнахе. Интересны, например, колонны из речного камня в сочетании с декоративными берёзками. Но практичны ли и долговечны такие колонны в продовольственном магазине? Окончательный вариант будет принят после согласования со строителями».

...40 лет назад

«Пять с половиной тысяч юных норильчан отдохнут нынешним летом в десяти пионерских лагерях здравницы «Таёжный». Заботу об организации культурного досуга и активного отдыха ребят призваны взять на себя около тысячи взрослых — творческий, административный и технический персонал «сибирского «Артека». Для работы с детьми рекомендованы лучшие труженики предприятий и учебных заведений наших северных городов».

«В норильском аэропорту начаты основные работы по бетонированию взлётно–посадочной полосы и рулёжных дорожек. «Мы вступили в самый ответственный момент, — сказал командир авиапредприятия И. А. Масловский. — Чтобы в этом году по нашей авиалинии летели аэробусы, нужно строго придерживаться графика реконструкции и следить за качеством бетонирования».

«Автопоезд с буквой «У» (учебный) впервые вышел на дороги Норильска. С этой группы началась плановая подготовка водителей автомобилей категории «Е».

...30 лет назад

«7 июня 1993 года займёт особое место в истории Норильска. Хоть слегка и задержалось, выбилось из графика сооружение 1000–коечной больницы, удивляет скорее скорость, а не опоздание. Вообще трудно представить, что Оганер был пустыней ещё в середине 1980–х. Он, правда, не обрёл собственный цвет и сегодня, но окраина обрела. Сторонний залюбуется, не говоря уж о причастных к передаче символического ключа — медикам от строителей».

«Заполярка» не оставляет надолго без внимания тему строительства в Норильске православного храма. Несколько дней назад к своему этапу приступили каменщики: началась кирпичная кладка крестильного храма. Но работы, едва начавшись, были приостановлены по представлению горно– технической инспекции, поскольку она установила на строительной площадке нарушение СНиП. Официальная переписка технадзора и «Горстроя» пополнилась ещё одним документом, в котором последний обязуется устранить недочёты со стройплощадки храма в срок до 21 июня. Надеемся, что всё уладится к общему благу».

...20 лет назад

«В Норильске стало популярным печатание денег в домашних условиях. За последние несколько месяцев в городе было зарегистрировано уже более пяти случаев обнаружения фальшивых 500–рублёвых купюр. Последний произошёл накануне праздников. Отпечатанные на струйном принтере банкноты были обнаружены в норильском отделении Сбербанка России, расчётно–кассовом центре и универмаге «Талнах». Все они имеют одинаковый номер и серию».

«Нынешним летом в Большом Норильске будут работать 172 объекта торговли и общественного питания. В Талнахе — 14, Кайеркане — 22, остальные в Норильске. В их числе до осени проработают 64 летних кафе: 38 в Норильске, 11 — в Талнахе и 15 — в Кайеркане. К услугам жителей также 4 мини–рынка, 18 овощных торговых точек».

«Женская футбольная команда Норильска одержала победу на чемпионате мира по пляжному волейболу по регламенту Международной конфедерации рабочего спорта. Как сообщает городской спорткомитет, чемпионат проходил с 21 по 27 июня в австрийском городе Войцберг».

...10 лет назад

«В понедельник все городские лагеря распахнули двери для своих воспитанников. В первую смену в них отдохнут 860 детей. Во вторую смену, с 5 июля по 2 августа, будут работать четыре лагеря, они примут более 350 ребят».

«В Норильске продолжается сбор средств на памятник Николаю Урванцеву. По состоянию на 10 июня в ходе народной акции пожертвовано 576 919 рублей 15 копеек. Часть из них, 59,5 тысяч рублей, была выручена во время благотворительного концерта ROCK MINI FEST. Кроме того, за последний месяц на 6200 рублей пополнился и ящик для сбора средств, размещённый в здании административно–делового центра».

«В Норильске свили гнездо аисты: состоялось открытие скульптурной композиции и малого сквера на углу здания роддома. В нижней части скульптуры лента Мёбиуса образует кольцо в виде гнезда, в котором разместились три птенца. Если смотреть на композицию сбоку, то лента складывается в два обручальных кольца — символ единения душ в семье. Автором бронзовой скульптуры стал московский скульптор Андрей Орлов. Вес скульптуры — 3,5 тонны, высота — 3,5 метра».