О чём писала «Заполярка» в июле...

…60 лет назад





«В Норильске о работе молодёжи, окончившей школы, думают заранее. Объявлен набор на курсы кулинаров, поваров, продавцов. Направление можно получить в горкоме комсомола. Срок обучения — год. Стипендия — 23 рубля. Торговля и общественное питание — важные области нашего быта, и здесь тоже нужна инициативная, честная, горячая молодёжь».

«Комсомольцы шахты «Западная» начали хорошее дело — для пионеров, оставшихся летом дома, организуют отдых. Комсомольцы–спортсмены создали секцию бокса. В клубе будет работать детский хор. Молодые дружинники следят, чтобы по вечерам дети не оставались на улице позже 11 часов».

«Четвёртый год в Норильске строятся дома на сваях. Сократилась стоимость зданий, трудовые затраты на нулевой цикл снизились почти в четыре раза. Но свайные фундаменты требуют от строителей высокой культуры производства, строгого соблюдения технологии и всех мероприятий, обеспечивающих контроль за мерзлотой. Мерзлота ничего не прощает, не допускает небрежного отношения. Она постоянно напоминает, что о ней надо заботиться».



...50 лет назад

«Почти 50 процентов прибывших в наш город молодых рабочих уезжает задолго до окончания срока договора, ну а те, кто остался? Не привлекла ли их возможность не просто жить и работать в Норильске, но и учиться в институте, расти. И тут желание молодёжи учиться соответствует желанию комбината закрепить рабочие кадры. Лучше вырастить инженера из молодого рабочего, изучившего производство вдоль и поперёк, чем выписать, может быть, и более опытного специалиста из другого города».

«В тундре недалеко от города по вечерам и в выходные люди отдыхают и гуляют. А попутно многие ломают и рубят деревья, захламляют территорию. Уезжая, забывают погасить костёр. А ведь это преступление, с таким отношением к природе в ближайшие же годы мы уничтожим всё живое вокруг нашего города. Пока не поздно, надо встать на защиту тундры!»

…40 лет назад

«Норильчанин... Это не только человек, родившийся в нашем городе, но и тот, кто посвятил ему лучшие годы жизни, труда. Среди людей, связавших свою судьбу с заполярным гигантом цветной металлургии, немало бывших солдат и сержантов, которые после увольнения в запас приехали сюда по комсомольским путёвкам».

«С оценкой «хорошо» Государственная комиссия приняла в эксплуатацию Талнахскую обогатительную фабрику. С 1 июля новому предприятию установлен государственный план. В ближайшие дни начнёт работать госкомиссия и на Надеждинском металлургическом заводе. Цель — приём в эксплуатацию второй очереди этого предприятия».

«Хорошо строителям. Результат их труда — дома, заводы, электростанции — остаются на земле на многие годы. Дудинским портовикам каждую весну приходится заново строить, а осенью разбирать своё сложное хозяйство. Но если сложить вместе медь, никель, кобальт и то количество грузов, которое каждый год получает и отправляет порт для Норильского комбината, получились бы такие египетские пирамиды, что ими можно было перекрыть Енисей».

…30 лет назад





«Зачастили в последнее время в Норильск иностранные гости, постепенно приучая нас к мысли, что иностранец человеку всё–таки друг, товарищ (в хорошем смысле этого слова) и брат. Вот на днях на улицах города можно было видеть кавалькаду автобусов, сновавших между музеем, рестораном «Таймыр» и другими достопримечательностями. Приём большой группы американцев, французов, швейцарцев и представителей других достаточно развитых стран стал своеобразным дебютом Норильского бюро путешествий и экскурсий».

«Несмотря на невиданно жаркую для наших широт погоду, «выгнавшую» в минувшие выходные дни за город большинство норильчан, самые озабоченные из них неотложными житейскими проблемами поспешили во Дворец культуры на традиционную «Ярмарку менял». Каждое воскресенье (исключая разве что предстоящий День металлурга) здесь собираются счастливчики и одновременно жертвы нашей талонно–распределительной системы обеспечения промышленными товарами, получившие свой «приз» и жаждущие обменять его на нечто более подходящее для себя, для дома, для семьи».

…20 лет назад



«Уже к сентябрю этого года «Норильский никель» планирует заключить соглашение с иностранной компаний для разработки зарубежного никелевого месторождения. Есть четыре варианта — в Австралии, Новой Зеландии, Новой Каледонии и на Филиппинах. При этом объёмы добычи никелевой руды за рубежом будут небольшие по сравнению с тем, что добывается в Норильске. «Это просто ещё один способ страхования нашего бизнеса», — отметил первый замгендиректора ГМК Дмитрий Зеленин».

«Норильск — загадочный город: нет такого россиянина, который бы не слышал о нём, но мало кто видел его наяву. Мне повезло. Читая лекции в Норильском филиале Кисловодского института экономики и права, я, профессор Октай Мамедов, ощутил высокий интеллектуальный уровень студентов. Отмечу высокий уровень компьютеризации учебного процесса. Богатый край. Богатый город. Но можно сказать и по–другому: проблемный край, проблемный город. И частично норильская проблемность отражает общероссийские трудности, частично имея собственное, «заполярное», происхождение».

…10 лет назад



«В Норильске прошла подготовка резерва управленческих кадров Красноярского края. Десять дней восемнадцать норильских руководителей обучались азам управления. Идеи, с которыми эксперты познакомили норильских управленцев, благотворно повлияют на их карьерный рост. Резерв должен быть, чтобы после убытия руководителя заместитель безболезненно занял его место».

«Город горняков особо преобразился этим летом. Смотровая площадка замечательно вписалась в пятый микрорайон и уже успела стать любимым местом отдыха горожан. На её строительство было выделено два миллиона рублей из средств губернаторского гранта и семь миллионов из местного бюджета».

«Летние кафе — 2011: ненавязчивые, уютные, чистые. Около каждого — туалет. И никакой «пьяни–рвани». Симпатично выглядят детские игровые площадки возле киосков, аккуратно смотрятся плодоовощные палатки».