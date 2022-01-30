О чём писала «Заполярка» в январе...

...60 лет назад

«На реке Хантайке ведутся изыскания в створе первой на енисейском севере гидроэлектростанции. Плотина высотой в 62 метра образует громадное водохранилище, которое позволит производить не только сезонное, но и многолетнее регулирование стока. На Хантайской ГЭС намечается установка трёх крупных агрегатов, что резко снижает металлоёмкость и кубатуру здания. Стоимость электроэнергии, переданной в Норильск, будет в семь–восемь раз ниже, вырабатываемой городской теплоэлектроцентралью. Около 90 процентов электроэнергии будет потреблять Норильский комбинат, а остальную часть — Игарка и Дудинка».

«Каждый вечер норильчане встречают на улицах парней и девушек с красными повязками на рукавах. Мы уже привыкли к этому, и если у кассы кинотеатра или в магазине возникает недоразумение, мы смотрим по сторонам, ищем дружинников. Эти беспокойные люди охотно откликаются на самые разные просьбы: помогают матери повлиять на сына, улаживают отношения в семьях, примиряют соседей, то есть борются с тем, что мешает нашей жизни».

«В магазинах Норильска стала появляться странная гражданка. Она присматривалась к покупателям, прислушивалась к разговорам. Потом отзывала кого–нибудь из женщин, что–то шепотом сообщала, и они обе удалялись. Так начала в нашем городе свою «деятельность» после освобождения из тюрьмы Людмила Новикова. Ею заинтересовались общественность и следственные органы. Странным показалось, что, нигде не работая, Людмила переводила в Ленинград крупные суммы денег. И ей очень часто приходили посылки. Оказывается, Новикова через своих родственников приобретала в Ленинграде дефицитные вещи — ковры — и продавала их по спекулятивным ценам, получая нетрудовые доходы. Спекулянтка арестована и скоро предстанет перед судом».

...50 лет назад

«Возвращаясь поздно вечером с работы, я не спешил прибавлять шаг. Вечер был тихий, морозный. Всем известна польза прогулок на свежем воздухе. И вдруг дрогнула под моими ногами вечная мерзлота. Я остолбенел. Оглянулся. В двадцати сантиметрах от меня лежали в сетке две жирные, упитанные курицы, мясо, говяжьи ноги... Килограммов шесть плотной мёрзлой массы. А если бы на голову?! Смотрю вверх и вижу: высунувшись в форточку, женщина, видимо, хозяйка кур, сигнализирует руками, показывает, куда надо сетку поднести — к подъезду с той стороны дома. Миловидная женщина встретила меня улыбкой. Обняв своих кур, она была счастлива, что они не улетели на чужой стол. Она благодарила меня, а я её — за неточное попадание».

«Если вы хотите прокатиться с ледяной горки высотой с четырёхэтажный дом, прекрасно освящённой и нарядно украшенной — поезжайте в Кайеркан. Кайерканские ребята считают, что второй такой не сыщешь. Огромная ледяная горка, возвышающаяся в центре посёлка, — традиционный новогодний подарок взрослых, стала одним из любимых мест отдыха кайерканцев. Но это не значит, что чудесный крытый каток посёлка пустует. Там ежедневно устраиваются массовые гулянья для всех, кто любит кататься на коньках. На льду катка в жарких хоккейных спорах встречаются также и юные хоккеисты».

...40 лет назад

«Четыре года назад в Норильске открылся салон «Счастье» для молодожёнов. За это время служба быта провела около трёх тысяч свадеб по старинному русскому обряду. А в салоне «Малютка», открытом при роддоме, впервые проведён обряд «Имянаречение». Вместе со свидетельством о рождении родителям вручаются медаль «Родившемуся в Норильске», памятка по уходу за ребёнком, папка–сувенир для хранения детских реликвий, подарочный ассортимент для новорождённого».

«Этот большой красивый дом на улице Богдана Хмельницкого знает в нашем городе едва ли не каждый, ведь расположенная в нём школа № 5 — одна из старейших в Норильске. Около 30 лет назад — 19 сентября 1952 года – гостеприимно распахнулись её двери, и с тех пор тысячи норильчан получили здесь среднее образование, путёвки в жизнь. Трудно найти в Норильске предприятие, где бы ни работали выпускники школы

№ 5, которые благодарны педагогам за их большой, кропотливый труд, заботу и внимание. До тридцатилетия школы осталось немногим более полугода. И девятнадцатого числа каждого месяца в школе будут проводиться радиопередачи о подготовке к празднику».

«Сейчас на реке Бикаде (впадает в озеро Таймыр) два стада овцебыков. За одним ведётся круглосуточное наблюдение, другое выпущено на свободу, и местное население предупреждено об этом. Невиданный на Таймыре зверь представляет для неосведомлённого охотника соблазнительную добычу, а ведь каждый овцебык обошёлся государству в копеечку. Самолётами их доставили сюда из Канады и Северной Америки. Самолётами вывезли материалы для строительства биостационара. Дело огромной важности доверило наше правительство НИИСХ Крайнего Севера, в котором была создана специальная лаборатория по акклиматизации».

...30 лет назад

«Только что вернулся из ялтинского санатория с красивым названием «Золотой пляж». Путёвки здорово подорожали, а сервис заметно ухудшился. Питание скверное, горячей воды чаще нет, чем есть, отопление не работает, свет каждый день на несколько часов отключают... В общем, не отдых — мука. А после этого ещё пришлось в аэропорту два дня слоняться — билетов в Норильск нет, хоть умри. В общем, сидите лучше дома, норильчане».

«У меня просьба к учителям. Уважаемые педагоги, пожалуйста, не обсуждайте свои финансовые проблемы с учениками. Уверяю, что постоянные жалобы на низкую зарплату и плохо скрываемое раздражение от того, что родители учеников зарабатывают больше (это вам только кажется), не прибавят вам авторитета. Говорите о своей зарплате где угодно, но не в классе. Во–первых, это бессмысленно, а во–вторых, не слишком достойно. Да и причём здесь дети?»

«Жаль, что у нас «отменили» улицу здоровья... Раньше от Московской до Ленинградской можно было пройтись по лыжной трассе. Теперь трассы нет. И машины шныряют где им вздумается. А я бы не отказал себе в удовольствии покататься в городе на лыжах. И, думаю, не я один».

...20 лет назад

«25 января «Заполярная правда» открыла официальный сайт. Главный редактор газеты Марина Говорова сообщила журналистам городских СМИ о том, что необходимость создания сайта вызвана, в первую очередь, интересом к жизни Большого Норильска жителей других регионов страны, а также выходом норильского издания на новый уровень развития. Над концепцией и техническим решением работала группа норильских специалистов.

Как заявила Марина Говорова, «уже при техническом «прогоне» сайта была достигнута главная цель — наладить обратную связь с читателями. Электронную версию газеты читают в США, Израиле, Канаде, Германии, Португалии, Бразилии, Египте, Австралии, Швеции, на Кипре и в странах СНГ. Люди благодарят за открытие сайта, просят помочь найти близких или знакомых».

«Завершена подготовка к уникальному перегону по тундре более тысячи одомашненных северных оленей с полуострова Ямал на Таймыр. В администрации Таймыра утверждают, что приобретённые у соседей за один миллион рублей олени необходимы для обновления стада животных, которые обитают в таймырском государственном сельхозпредприятии «Потапово». В лучшие времена их здесь насчитывалось до пяти с половиной тысячи, теперь — менее 400... По прогнозам специалистов, преодолев по тундре свыше тысячи километров, перегонщики и олени к концу марта появятся на Таймыре».

...10 лет назад

«В начале января в доме на улице Хантайской, 37, было обнаружено экзотическое животное — вьетнамский вислобрюхий поросёнок. Жильцы и приехавшие спасатели были, мягко говоря, в смятении. Хряка тут же направили в ветеринарную клинику, где он провёл два часа, после чего его забрала участница волонтёрского движения «Белый Бим». Так он стал жить в кайерканской квартире. Для свина выделили большую открытую клетку и отдельную комнату, чтобы он мог передвигаться по периметру помещения. Животное стерилизовали, и сейчас кабанчик может жить в домашних условиях. Стало известно, что прежняя хозяйка пыталась продать его с помощью магазина «Природа», но ничего из этого не получилось, и бедное животное оказалось на улице. Она также удалила свину зубы, и теперь из всего разнообразия продуктов, которые могут кушать эти животные, в рационе хряка присутствуют в основном каши. Желающих забрать к себе диковинное животное оказалось немало. Первыми, кто обратился к волонтёру, — люди из частного свинарника в Талнахе. Молодёжный центр также изъявил желание стать обладателем несчастного свина, для того чтобы в будущем открыть нечто похожее на живой уголок. А вполне возможно, что хрюша в скором времени переедет на материк — по поводу него волонтёрам в Норильск звонили из Москвы и Красноярска».